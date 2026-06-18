Aláírták a kiegyezést, de messze még a béke

Az irániak ragaszkodtak ahhoz, hogy a megállapodásban kikössék Libanon védelmét, ahol Izrael végez hadmozdulatokat. Az egyezménynek nem részese Izrael, így egyelőre nem tudni, miként tudja elérni az Egyesült Államok, hogy Izrael visszavonuljon. Irán elfogadta, hogy a Dél-Libanonban működő Hezbollahot visszafogja. Az izraeliek mindenesetre meglepődtek a megállapodás hírére, beszámolók szerint folyamatosan egyeztetnek az amerikaiakkal a helyzetről, de nem kívánnak visszavonulni az elfoglalt libanoni területekről. Izrael jelenleg nagyjából tíz kilométer mélyen foglalt el állásokat Dél-Libanonban, amelyet arra hivatkozva foglalt el, hogy így tudja megvédeni Észak-Izraelt a Hezbollah támadásaitól. Azt is jelezték, a megállapodás ellenére se fogják elhagyni a területet.

A Ynet izraeli hírportál szerint az izraeliek abban bíznak, a rájuk nézve rossz megállapodás végül nem lép életbe, így az a feladatuk, hogy legalább novemberig kitartsanak Libanonban.

Akkor lesz ugyanis az Egyesült Államokban a félidős kongresszusi választás, amelyet követően újra esély nyílik az Irán elleni akciókra. A republikánus elnök számára fontos, hogy azt tudja kommunikálni, Iránt térdre kényszerítette és a háborút megnyerte, biztonságossá téve a régiót, az olajkereskedelmet, és a történelmi ellenséget pedig hosszú távra harcképtelenné tette. Politikai ellenfelei ezt kétségbe fogják vonni a kampány során, ezzel viszont azt kockáztatják, hogy az irániakkal azonos álláspontot foglalnak el.

Az izraeliek azt látták, hogy az amerikai gazdasági nyomásgyakorlás hatékony, és Irán az összeomlás szélén áll. „Ha az amerikaiak fenntartották volna a blokádot, Irán nem tudott volna ellenállni” – mondták meg nem nevezett katonai tisztségviselők Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek a Jerusalem Post szerint. Irán gazdasága ugyanis nagyban támaszkodik az olajexportra, így a szoros lezárása azt eredményezte, hogy egyre növekvő eladatlan nyersolajkészletet halmozott fel az iszlám köztársaság.

A blokád miatt feltorlódott tengeri forgalom a Hormuzi-szorosban. Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

A sokszor használaton kívüli, lehorgonyzott tankhajókon és raktárakban elhelyezett mennyiség egyre növekszik, szakértők szerint elérve a teljes tárolási kapacitást, amely azt eredményezte, hogy az irániak elkezdték csökkenteni az olajtermelést. Ez azzal jár, hogy a termelés hosszú távon is alacsonyabb lesz, ugyanis az olajmező kitermelését nem lehet gyorsan megváltoztatni, újraindítani. A Kőolaj-exportőr Országok Szervezete (OPEC) kimutatásai szerint az elmúlt hónapban 19 százalékkal csökkent az iráni olajtermelés. Az izraeliek úgy látják, a most aláírt megállapodásra olyannyira szüksége volt Iránnak, mint egy lélegzetvételre, ugyanis most újraindulhat az olajexport.