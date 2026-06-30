Migránsok menekülnek Dél-Afrikából

Terjed az erőszak, aggódó migránsok

A politikai kampány a bevándorlók hazaküldésére egyes területeken egyre inkább erőszakossá váltak. A hatóságok egy sor, a bevándorlóellenes hangulathoz kapcsolódó támadást vizsgálnak, beleértve idegen tulajdonú házakat és telepeket célzó gyilkosságokat és gyújtogatásokat. Egy tengerparti incidens során két mozambiki állampolgárt öltek meg a zavargások alatt, amelyek során egy migránsnegyedben több mint 50 ház is leégett. Egy másik esetben pedig egy malawi férfit kövekkel öltek meg tüntetések közben. Az Operation Dudula (Kiutasítás hadművelet zulu nyelven) aktivistái az utcán állítottak meg idegennek tűnő embereket, ellenőrizték dokumentumaikat, valamint megakadályozták, hogy a külföldieket ellássák a kórházakban.

Az ország délkeleti részének legnagyobb városában, Durbanben több ezer malawi állampolgár gyűlt össze ideiglenes sátortáborokban, hogy várja az államilag szervezett hazaszállítást.

A hatóságok szerint a tábor lakossága ingadozik, de csúcsidőszakokban elérte a 10 ezer főt. Nigéria, Ghána, Mozambik és Malawi kormányai evakuálásokat szerveztek, közel 2000 embert hazaszállítottak repülőgépen, és további ezrek tértek vissza út- és buszkonvojokkal.

Afrika aranyvárosa

Afrika legdinamikusabb és leggazdagabb országaként Dél-Afrika mindig vonzerőt jelentett a régióban, Johannesburg a legendák aranyvárosa a régió szegény tömegei számára, akik oda igyekeznek, hogy megcsinálják a szerencséjüket. Ez azonban rossz vért szült hosszú távon. Az országban – és általában Afrikában – a nigériaiak ellen sokan ágálnak, a filmekben is őket állítják be a gonoszoknak, rajtuk viccelődnek, lévén hogy rengetegen vannak és a Dél-Afrikában még maffiát is működtetnek.

Ugyancsak rossz a zimbabweiek imázsa, akik átélték, amikor mindkét országot a fehér kisebbség irányította és mindkét állam gazdag volt, majd a rendszerváltást 1990-től kezdve Dél-Afrikában és 1980-ban Zimbabwében.

Az elszegényedő Zimbabwéből rengetegen mentek dolgozni az egyre kaotikusabb Dél-Afrikába, jelenleg körülbelül egymilliós kolónia élhet ott.