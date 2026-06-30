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Migránsok menekülnek Dél-Afrikából

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Tömegesen hagyják el Dél-Afrikát az illegális és legális migránsok, miután helybéli aktivisták felszólították őket a távozásra. Az ultimátum június utolsó napján jár le, azt azt követő időszakot a migránsok közül sokan nem akarják megvárni.

Sitkei Levente
2026. 06. 30. 8:46
Members of the South African Police Service (SAPS) and the Durban Metro Police conduct a stop-and-search operation targeting suspected undocumented foreign nationals in central Durban on June 29, 2026. Individuals found without the required documentation
Migránsok felkutatására készülő rendőrök Durban városában. Fotó: Europress/AFP/Rajesh Jantilal
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Terjed az erőszak, aggódó migránsok

 

A politikai kampány a bevándorlók hazaküldésére egyes területeken egyre inkább erőszakossá váltak. A hatóságok egy sor, a bevándorlóellenes hangulathoz kapcsolódó támadást vizsgálnak, beleértve idegen tulajdonú házakat és telepeket célzó gyilkosságokat és gyújtogatásokat. Egy tengerparti incidens során két mozambiki állampolgárt öltek meg a zavargások alatt, amelyek során egy migránsnegyedben több mint 50 ház is leégett. Egy másik esetben pedig egy malawi férfit kövekkel öltek meg tüntetések közben. Az Operation Dudula (Kiutasítás hadművelet zulu nyelven) aktivistái az utcán állítottak meg idegennek tűnő embereket, ellenőrizték dokumentumaikat, valamint megakadályozták, hogy a külföldieket ellássák a kórházakban.

Az ország délkeleti részének legnagyobb városában, Durbanben több ezer malawi állampolgár gyűlt össze ideiglenes sátortáborokban, hogy várja az államilag szervezett hazaszállítást.

 A hatóságok szerint a tábor lakossága ingadozik, de csúcsidőszakokban elérte a 10 ezer főt. Nigéria, Ghána, Mozambik és Malawi kormányai evakuálásokat szerveztek, közel 2000 embert hazaszállítottak repülőgépen, és további ezrek tértek vissza út- és buszkonvojokkal. 

 

Afrika aranyvárosa

 

Afrika legdinamikusabb és leggazdagabb országaként Dél-Afrika mindig vonzerőt jelentett a régióban, Johannesburg a legendák aranyvárosa a régió szegény tömegei számára, akik oda igyekeznek, hogy megcsinálják a szerencséjüket. Ez azonban rossz vért szült hosszú távon. Az országban – és általában Afrikában – a nigériaiak ellen sokan ágálnak, a filmekben is őket állítják be a gonoszoknak, rajtuk viccelődnek, lévén hogy rengetegen vannak és a Dél-Afrikában még maffiát is működtetnek.

 Ugyancsak rossz a zimbabweiek imázsa, akik átélték, amikor mindkét országot a fehér kisebbség irányította és mindkét állam gazdag volt, majd a rendszerváltást 1990-től kezdve Dél-Afrikában és 1980-ban Zimbabwében.

 Az elszegényedő Zimbabwéből rengetegen mentek dolgozni az egyre kaotikusabb Dél-Afrikába, jelenleg körülbelül egymilliós kolónia élhet ott.

Dél-Afrikában hosszú a visszatérő erőszak története: az ország közel két évtizede időszakosan külföldiek elleni erőszakhullámokat tapasztalt, leginkább a 2008-as felfordulás volt híres, amikor több mint 60 ember halt meg és több tízezer ember kényszerült elhagyni otthonát.

Borítókép: Migránsok felkutatására készülő rendőrök Durban városában (Fotó: Europress/AFP/Rajesh Jantilal)

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