Most mutasd meg! Ma debütál uniós csúcson Magyar Péter, de Orbán Viktorék is egyeztetnek

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Magyar Nemzet
2026. 06. 18. 8:30
Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
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A mai brüsszeli fejleményekről a későbbiekben beszámolunk. 

Borítókép: Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök májusi, brüsszeli találkozójukon. (Fotó: JOHN THYS / AFP) 

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