A mai brüsszeli fejleményekről a későbbiekben beszámolunk.
Most mutasd meg! Ma debütál uniós csúcson Magyar Péter, de Orbán Viktorék is egyeztetnek
Zelenszkij is ott lesz, hamarosan pedig meneszthetik a magyar EU-nagykövetet.
Borítókép: Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök májusi, brüsszeli találkozójukon. (Fotó: JOHN THYS / AFP)
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