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Donald Trump egy tízmilliárd dolláros hadiipari injekciótól várja a segítséget + videó

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Donald Trump 10 milliárd dolláros hadiipari beruházást jelentett be Pennsylvaniában az amerikai fegyvergyártás sürgős felpörgetésére. A lépés hátterében a közel-keleti konfliktus, az Irán elleni tengeri blokád és a légicsapások miatti kritikus rakéta- és lőszerhiány áll.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 16. 18:54
Donald Trump amerikai elnök még a félidős választások előtt be akarja fejezni a közel-keleti konfliktust
Donald Trump amerikai elnök még a félidős választások előtt be akarja fejezni a közel-keleti konfliktust Fotó: KLAUDIA RADECKA Forrás: NurPhoto
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A rövid háború illúziójának vége

A helyzet komoly politikai dilemmát jelent Trumpnak. Az elnök korábban magabiztosan kijelentette, hogy a Közel-Keleten az USA nagyon hamar eléri céljait, és a nehezén már túl vannak. A valóság ezzel szemben egy kiszámíthatatlan, elhúzódó anyagháború lett.

A fegyvergyártás milliárdos felpörgetése annak a burkolt elismerése, hogy Washington kénytelen berendezkedni a hosszú távú konfliktusra. A háborús gépezet fenntartása most már közvetlenül az amerikai ipari kapacitásokat követeli meg, amit Trump igyekszik hazai sikersztoriként eladni a választóknak egy kulcsfontosságú, billegő államban. A gyárak futószalagjairól legördülő fegyverek valójában egy veszélyes globális eszkaláció és a megcsappant fegyverraktárak miatti kényszerhelyzet kézzelfogható bizonyítékai.

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Egy háború olyan, mint az összetett mondat: egyszerűbb belekezdeni, mint befejezni – nem először és nem is utoljára írjuk le ezeket a sorokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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