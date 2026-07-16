Donald Trump egy tízmilliárd dolláros hadiipari injekciótól várja a segítséget + videó

A rövid háború illúziójának vége

A helyzet komoly politikai dilemmát jelent Trumpnak. Az elnök korábban magabiztosan kijelentette, hogy a Közel-Keleten az USA nagyon hamar eléri céljait, és a nehezén már túl vannak. A valóság ezzel szemben egy kiszámíthatatlan, elhúzódó anyagháború lett.

A fegyvergyártás milliárdos felpörgetése annak a burkolt elismerése, hogy Washington kénytelen berendezkedni a hosszú távú konfliktusra. A háborús gépezet fenntartása most már közvetlenül az amerikai ipari kapacitásokat követeli meg, amit Trump igyekszik hazai sikersztoriként eladni a választóknak egy kulcsfontosságú, billegő államban. A gyárak futószalagjairól legördülő fegyverek valójában egy veszélyes globális eszkaláció és a megcsappant fegyverraktárak miatti kényszerhelyzet kézzelfogható bizonyítékai.