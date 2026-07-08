NATO-csúcs: Zelenszkij ígéretet kapott a Patriot rakétákkal kapcsolatban

Egy, a NATO-tárgyalásokkal ismerős forrás szerint Trump zárt ajtók mögött nem ismételte meg kritikáit, ehelyett azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok a NATO-ban akar maradni. Emmanuel Macron francia elnök szintén azt mondta, hogy nem hallott panaszokat Trump részéről, míg Rutte kijelentette, hogy nagy az egységérzet. Papíron legalábbis a csúcstalálkozó a szolidaritás üzenetével zárult, a NATO-szövetségesek, köztük Trump is, egy csúcstalálkozói nyilatkozatban megerősítették „vasbiztos elkötelezettségüket” a kollektív védelem iránt a szövetség 5. cikkelye szerinti paktumában.

Iránban összecsaptak

Mindeközben tegnap reggelre virradó éjjel újabb összecsapások történtek Irán és az Egyesült Államok között. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a törékeny tűzszüneti megállapodást ért legújabb csapásként az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy közös rakéta- és dróntámadást hajtott végre kulcsfontosságú amerikai katonai helyszínek ellen Bandar Szalmánban, Bahrein Ötödik Haditengerészeti Körzetében és a kuvaiti Ali Al Salem légibázison, valamint lelőtt egy amerikai MQ9 drónt, amely megpróbált beavatkozni a műveletbe. Az Egyesült Államok nem sokkal korábban katonai csapásokat vetett be, és visszavonta Irán olajeladási engedélyét, válaszul a Hormuzi-szorosban lévő három tankhajó elleni támadásokra. Az amerikai Központi Parancsnokság közölte, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda több mint 60 kis hajója volt a célpontok között, azzal a szándékkal, hogy súlyos büntetést szabjanak ki Iránra a tűzszünetet megsértő hajók elleni csapásokért.