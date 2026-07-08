NATO-csúcs: Zelenszkij ígéretet kapott a Patriot rakétákkal kapcsolatban

Spanyolország és Grönland is szóba került
Donald Trump több kérdésben is kifejezte kemény nézeteit a csúcstalálkozón. Először követelte, hogy az Egyesült Államok szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatait Spanyolországgal, majd ismét kifejezte, hogy igényt tartana Grönlandra, bár később finomított, és azt mondta, hogy szeretet és „nagy egység” volt a felek között.
Trump a török fővárosban, Ankarában elmondott beszédében „szörnyű partnernek” nevezte Madridot a NATO-ban, miközben bírálta szövetségeseit, amiért nem támogatják az iráni háborút, és utasította Scott Bessent pénzügyminisztert, hogy állítsa le a Spanyolországgal folytatott kereskedelmet.
Trump kijelentése, amelyben az Iránnal kötött törékeny tűzszünet végét is bejelentette, felkavarta a csúcstalálkozót, amelyről az európai vezetők azt remélték, hogy túllép a katonai szövetség szétszakításával fenyegető viták sorozatán.
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