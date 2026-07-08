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NATO-csúcs: Zelenszkij ígéretet kapott a Patriot rakétákkal kapcsolatban

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Szerda délután véget ért a NATO-csúcstalálkozó a törökországi Ankarában, amely bár egy egységet sugárzó nyilatkozattal zárult, korántsem volt olyan nyugodt. Donald Trump amerikai elnök éles megjegyzéseket tett Spanyolországra, és Grönland ügyét is előhozta. De tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, akivel Magyar Péter magyar kormányfő is váltott néhány szót. A NATO-csúcs ideje alatt közben kiújultak a harcok Irán és az Egyesült Államok között.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 08. 19:17
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
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Spanyolország és Grönland is szóba került

Donald Trump több kérdésben is kifejezte kemény nézeteit a csúcstalálkozón. Először követelte, hogy az Egyesült Államok szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatait Spanyolországgal, majd ismét kifejezte, hogy igényt tartana Grönlandra, bár később finomított, és azt mondta, hogy szeretet és „nagy egység” volt a felek között.

Trump a török ​​fővárosban, Ankarában elmondott beszédében „szörnyű partnernek” nevezte Madridot a NATO-ban, miközben bírálta szövetségeseit, amiért nem támogatják az iráni háborút, és utasította Scott Bessent pénzügyminisztert, hogy állítsa le a Spanyolországgal folytatott kereskedelmet. 

Trump kijelentése, amelyben az Iránnal kötött törékeny tűzszünet végét is bejelentette, felkavarta a csúcstalálkozót, amelyről az európai vezetők azt remélték, hogy túllép a katonai szövetség szétszakításával fenyegető viták sorozatán.

Egy, a NATO-tárgyalásokkal ismerős forrás szerint Trump zárt ajtók mögött nem ismételte meg kritikáit, ehelyett azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok a NATO-ban akar maradni. Emmanuel Macron francia elnök szintén azt mondta, hogy nem hallott panaszokat Trump részéről, míg Rutte kijelentette, hogy nagy az egységérzet. Papíron legalábbis a csúcstalálkozó a szolidaritás üzenetével zárult, a NATO-szövetségesek, köztük Trump is, egy csúcstalálkozói nyilatkozatban megerősítették „vasbiztos elkötelezettségüket” a kollektív védelem iránt a szövetség 5. cikkelye szerinti paktumában.

Iránban összecsaptak

Mindeközben tegnap reggelre virradó éjjel újabb összecsapások történtek Irán és az Egyesült Államok között. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a törékeny tűzszüneti megállapodást ért legújabb csapásként az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy közös rakéta- és dróntámadást hajtott végre kulcsfontosságú amerikai katonai helyszínek ellen Bandar Szalmánban, Bahrein Ötödik Haditengerészeti Körzetében és a kuvaiti Ali Al Salem légibázison, valamint lelőtt egy amerikai MQ9 drónt, amely megpróbált beavatkozni a műveletbe. Az Egyesült Államok nem sokkal korábban katonai csapásokat vetett be, és visszavonta Irán olajeladási engedélyét, válaszul a Hormuzi-szorosban lévő három tankhajó elleni támadásokra. Az amerikai Központi Parancsnokság közölte, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda több mint 60 kis hajója volt a célpontok között, azzal a szándékkal, hogy súlyos büntetést szabjanak ki Iránra a tűzszünetet megsértő hajók elleni csapásokért. 

Ezek után Ankarában Donald Trump már arról beszélt, vége a tűzszünetnek. Mint mondta, a konfliktus lezárásáról szóló ideiglenes megállapodás „lejárt”, és az Egyesült Államok valószínűleg újabb csapásokat indít szerda este az amerikai bázisok elleni iráni támadásokat követően az Öböl-menti térségben. 

Ha megállapodást kötünk Iránnal, nem vagyok benne biztos, hogy az tartós lesz, mert nagyon becstelen embereknek találtam őket 

– mondta Trump. Azt azonban nem mondta ki kifejezetten, hogy Washington visszatér a teljes értékű háborúhoz, és nem volt egyértelmű az sem, hogy folytatódnak-e a tárgyalások egy állandó megállapodás eléréséről.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

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És mennyire érthető...

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