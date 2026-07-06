Nem tagadják meg a pápát, mégis kiközösítést állapított meg Róma

A szentelést követően napon, az LMBTQ közösségek támogatásáról, illetve a teológát és szexualitást összekeverő vitatott megnyilatkozása miatt bírált Víctor Manuel Fernández bíboros kiadta rendeletét, melyben miután név szerint kimondja benne a szentelőkre és szenteltekre a kiközösítést, így fogalmaz: „A klerikusokat és a világi hívőket figyelmeztetjük, hogy ne csatlakozzanak a Szent X. Piusz Papi Testvérület szakadásához, mert ipso facto a latae sententiae kiközösítés büntetését vonnák magukra.„ A rendelet ugyanakkor további értelmezési kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, pontosan kikre vonatkozik a világi hívek közül a büntetés. A rendelet ugyanakkor további értelmezési kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a világi hívek közül pontosan kikre vonatkozik a büntetés: a szöveg ugyanis a Testvérülethez formálisan csatlakozó hívekről beszél, nem pedig általában mindazokról, akik valaha részt vettek annak liturgiáin. Ezen felül a szakadás papokra és hívekre vonatkozó kritériuma az, hogy „formálisan” kell szakadárnak lenniük, amely jelen esetben azt jelenti, hogy az egyén elutasítja a pápát és szándékosan csak a FSSPX miséit látogatja.

Nem tagadták meg a pápát és nem akarnak szakadást

A szakadás nem pusztán külső cselekedet – írta Johannes Regele tartományfőnök, hangsúlyozva, hogy „a szakadáshoz szükséges a megosztás akarata – az úgynevezett animus schismaticus”. A tartományfőnök leszögezte, ez az akarat nincs meg bennük és soha nem is volt meg.