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Soha nincs vége: ismét lőnek a Hormuzi-szoros körül + videó

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Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót a Hormuzi-szorosban – közölte az amerikai Középső Parancsnokság.

Magyar Nemzet
2026. 07. 12. 11:25
Irán háború Hormuzi szoros MUSCAT, OMAN - JUNE 21: A view of commercial cargo vessels and crude oil tankers are anchored in the Gulf of Oman, off the coast of Muscat, Oman, on June 21, 2026, as they prepare to transit through the critical Strait of Hormu
Fotó: Anadolu Forrás: Anadolu
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Bayer Zsolt
idezojelekmagyarázat

Azért jó lenne erről is hallani valami magyarázatot!

Bayer Zsolt avatarja

...mármint a kormány részéről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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