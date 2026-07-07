Venezuelai földrengés: többezer halott, 18 ezer hajlék nélkül maradt ember
3535-re emelkedett a venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak száma – közölték hétfőn a hatóságok, miközben közel 18 000 ember maradt hajléktalanul több mint egy héttel a fővárost és a környező part menti területeket sújtó katasztrófa után. A Venezuelai földrengések hosszútávú következményekkel járnak, az ideiglenes szálláshelyeken súlyos egészségügyi kockázatokra figyelmeztetnek.
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