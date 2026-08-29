Ez az egy ház élte túl a pusztító katasztrófát + videó
Csodával határos módon épen maradt egy ház a katasztrófasújtotta Nepál hegyvidéki területén, ahol sárlavina pusztította el a környéket. A nemzetközi sajtóban sok helyen közzétették egy épen maradt ház történetét, amelynek tulajdonosai végignézhették, ahogy az egész környék összeomlik, de ők túlélik a pusztulást.
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