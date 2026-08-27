Két magyar zarándok is eltűnt a nepáli halálos villámárvízben + videó
Versenyt futnak az idővel a Himalájában, ahol egy gleccser- és jégomlás pusztító, cunamiszerű villámárvizet szabadított a nepáli–tibeti határvidékre. A katasztrófa már több mint 160 halálos áldozatot követelt. A Külügyminisztérium hivatalos közleményben megerősítette, hogy a tragédiában két magyar állampolgár is biztosan érintett, akiket eltűntként tartanak számon.
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