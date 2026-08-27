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Ratko Mladicboszniai Szerb KöztársaságSzerbia

Meghalt Ratko Mladics, a „Balkán mészárosa”, aki ezrek kiirtásáért felelős

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84 éves korában, az ENSZ hágai börtönkórházában elhunyt Ratko Mladics egykori boszniai szerb katonai parancsnok, akit a nemzetközi törvényszék népirtás, háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűntettek miatt ítélt jogerősen életfogytiglani börtönre. A Srebrenicában végrehajtott, több mint nyolcezer bosnyák férfi és fiú szisztematikus lemészárlásáért, valamint Szarajevó 44 hónapos, tízezer civil életet követelő terrorizálásáért felelős hadúr halálhíre ismét felszínre hozza a délszláv háború máig feldolgozatlan traumáit.

2026. 08. 27. 16:40
Fotó: MARTIN MEISSNER Forrás: POOL
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A kamerák rögzítették azt a hátborzongató jelenetet, ahogy a terepszínű gyakorlóruhát viselő Mladics csokoládét osztogat a rémült bosnyák gyerekeknek, és kamerák előtt garantálja a lakosság biztonságát. Miután a tévéstábok távoztak, megkezdődött a módszeresen előre kitervelt pokol:

a nőket és a legkisebb gyermekeket buszokra zsúfolva deportálták, majd Mladics közvetlen parancsára mintegy 8700 bosnyák muszlim férfit és kisfiút gyűjtöttek össze, akiket a következő napokban elhagyatott raktárakban, mezőkön és erdőszéleken szisztematikusan kivégeztek, testüket pedig tömegsírokba dózerolták.

A hágai bíróság ezt a mészárlást később hivatalosan is népirtásnak minősítette.

Tizenhat év bujkálás a VIP-páholytól a vajdasági tanyáig

A háború után Mladics ellen azonnal vádat emeltek Hágában, de a tábornoknak esze ágában sem volt feladnia magát. Slobodan Milosević szerb elnök 2001-es bukásáig Mladics gyakorlatilag nyíltan és zavartalanul élt Belgrádban, katonai testőrök gyűrűjében járt éttermekbe, és a VIP-páholyból szurkolta végig a jugoszláv válogatott futballmérkőzéseit. A szerb katonai elit és a titkosszolgálat mélyállami hálózata védte őt.

Ahogy Szerbiára egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedett az uniós integráció miatt, Mladicsnak menekülnie kellett. Végül tizenhat évnyi bujkálás után, 2011 májusában fogták el a vajdasági Lázárföldön, ahol egy rokona tanyáján, megtörten, megöregedve, álnéven élt.

This photograph shows a defaced mural depicting former Bosnian Serb military chief Ratko Mladic, with a Cyrillic inscription (L) reading "Only God and no one else" in Belgrade on August 27, 2026. Ratko Mladic, the former Bosnian Serb military chief dubbed the "Butcher of Bosnia" for his role in the 1995 Srebrenica massacre, has died, Serbian state broadcaster RTS reported on August 27, 2026. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A hágai végjáték

A hágai Nemzetközi Törvényszéken zajló, több mint 500 napig tartó perében Mladics semmiféle megbánást nem tanúsított. Védekezése mindvégig arra épült, hogy ő csupán katonaként teljesítette a kötelességét, és a saját népét védte a muszlim fundamentalizmussal szemben. A bíróság végül 2017-ben első fokon, majd 2021-ben jogerősen is életfogytiglani börtönre ítélte.

Az elmúlt években egészségi állapota – agyvérzések és szívbetegségek miatt – drasztikusan leromlott, családja és a szerb kormány humanitárius okokból többször kérte a szabadlábra helyezését, de a bíróság ezt a bűnei súlyára való tekintettel mindannyiszor elutasította.

Ratko Mladics halálával az általa okozott jelenség nem tűnt el a Balkánról. Miközben a szomszédos Boszniában a mai napig az áldozatok ezreit gyászolják, Szerbiában és a boszniai Szerb Köztársaságban a mai napig falakat díszítő graffitik, óriásplakátok hirdetik Mladicsot nemzeti hősként, a politikai elit egy része pedig továbbra is tagadja a srebrenicai népirtás tényét.

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