Meghalt Ratko Mladics, a „Balkán mészárosa”, aki ezrek kiirtásáért felelős

A kamerák rögzítették azt a hátborzongató jelenetet, ahogy a terepszínű gyakorlóruhát viselő Mladics csokoládét osztogat a rémült bosnyák gyerekeknek, és kamerák előtt garantálja a lakosság biztonságát. Miután a tévéstábok távoztak, megkezdődött a módszeresen előre kitervelt pokol:

a nőket és a legkisebb gyermekeket buszokra zsúfolva deportálták, majd Mladics közvetlen parancsára mintegy 8700 bosnyák muszlim férfit és kisfiút gyűjtöttek össze, akiket a következő napokban elhagyatott raktárakban, mezőkön és erdőszéleken szisztematikusan kivégeztek, testüket pedig tömegsírokba dózerolták.

A hágai bíróság ezt a mészárlást később hivatalosan is népirtásnak minősítette.

Footage of a Bosniak girl crying in the aftermath of the Srebrenica genoc*de, circa 1995.



More than 8,000 Bosniak men and boys were systematically mu*dered by Bosnian Serb forces after they captured the UN-declared “safe area” of Srebrenica in July 1995.



Forces under General… pic.twitter.com/wTwrV5nTMF — Morbid Knowledge (@MorbidKnowledge) August 24, 2026

Tizenhat év bujkálás a VIP-páholytól a vajdasági tanyáig

A háború után Mladics ellen azonnal vádat emeltek Hágában, de a tábornoknak esze ágában sem volt feladnia magát. Slobodan Milosević szerb elnök 2001-es bukásáig Mladics gyakorlatilag nyíltan és zavartalanul élt Belgrádban, katonai testőrök gyűrűjében járt éttermekbe, és a VIP-páholyból szurkolta végig a jugoszláv válogatott futballmérkőzéseit. A szerb katonai elit és a titkosszolgálat mélyállami hálózata védte őt.

Ahogy Szerbiára egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedett az uniós integráció miatt, Mladicsnak menekülnie kellett. Végül tizenhat évnyi bujkálás után, 2011 májusában fogták el a vajdasági Lázárföldön, ahol egy rokona tanyáján, megtörten, megöregedve, álnéven élt.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A hágai végjáték

A hágai Nemzetközi Törvényszéken zajló, több mint 500 napig tartó perében Mladics semmiféle megbánást nem tanúsított. Védekezése mindvégig arra épült, hogy ő csupán katonaként teljesítette a kötelességét, és a saját népét védte a muszlim fundamentalizmussal szemben. A bíróság végül 2017-ben első fokon, majd 2021-ben jogerősen is életfogytiglani börtönre ítélte.

Az elmúlt években egészségi állapota – agyvérzések és szívbetegségek miatt – drasztikusan leromlott, családja és a szerb kormány humanitárius okokból többször kérte a szabadlábra helyezését, de a bíróság ezt a bűnei súlyára való tekintettel mindannyiszor elutasította.