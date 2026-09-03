A kokain már nagyobb exportcikk Kolumbiában, mint az olaj

Az új elnök le tud számolni a kokainkereskedelemmel?

Az EAFIT tanulmány éppen akkor jelent meg, amikor Kolumbia új elnököt választott, a keményvonalas ügyvéd, Abelardo de la Espriella személyében, aki 2026 augusztusában lépett hivatalba – és egy olyan gazdaságot örököl, ahol a kábítószer-kereskedelemből származó bevételek már vetekednek a legális devizaforgalommal. A kutatók megjegyzik, hogy egy nagyobb és jövedelmezőbb droggazdasággal kell szembenéznie, mint amivel a leköszönő kormánynak 2022-ben. A kokaültetvények erőszakos irtása mintegy 91 százalékkal csökkent 2020 és 2024 között.

Abelardo de la Espriella

Fotó: AFP

Az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy a Trump-adminisztráció 1 milliárd dolláros biztonsági segítséget nyújt Kolumbia új jobboldali elnökének illetve kormányának, röviddel azután, hogy Abelardo De La Espriella letette a beiktatási esküt, és beiktatási beszédében erőteljes küzdelmet ígért a kábítószer-kereskedelem ellen, valamint megszorító intézkedéseket a gazdaságba vetett bizalom helyreállítása érdekében – írja a The Guardian brit lap.

#World I The United States has pledged US Dollars 1 billion to Colombia within hours of the swearing-in of its new president, Abelardo de la Espriella, according to report. The right-wing populist leader has openly aligned himself with US President Donald Trump.



Espriella used… pic.twitter.com/YKhbP1A7wV — News18 (@CNNnews18) August 9, 2026

De La Espriella azzal az ígérettel nyerte meg a választást, hogy fellép a fegyveres csoportok ellen és újraéleszti az olaj- és gázipar.