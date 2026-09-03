Kolumbiakokaindrogkereskedelem

A kokain már nagyobb exportcikk Kolumbiában, mint az olaj

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A tiltott kábítószerekből származó bevételek elérték a 16,5 milliárd dollárt 2024-ben, ami a GDP 4,4 százalékára növelte az illegális kokaintermelést, ami tízszeresére ugrott az elmúlt évtizedben. A kokain exportvolumene pedig már megelőzte az olajét. Kolumbia új elnöke kemény fellépést ígért a bűnbandák ellen amerikai segítséggel, kérdés, hogyan tudja ezt megvalósítani.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 03. 5:10
Kokain Fotó: KYLE MAZZA Forrás: NurPhoto
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Az új elnök le tud számolni a kokainkereskedelemmel?

Az EAFIT tanulmány éppen akkor jelent meg, amikor Kolumbia új elnököt választott, a keményvonalas ügyvéd, Abelardo de la Espriella személyében, aki 2026 augusztusában lépett hivatalba – és egy olyan gazdaságot örököl, ahol a kábítószer-kereskedelemből származó bevételek már vetekednek a legális devizaforgalommal. A kutatók megjegyzik, hogy egy nagyobb és jövedelmezőbb droggazdasággal kell szembenéznie, mint amivel a leköszönő kormánynak 2022-ben. A kokaültetvények erőszakos irtása mintegy 91 százalékkal csökkent 2020 és 2024 között.

Colombia's President Abelardo De La Espriella gestures during a vigil in honor of the earthquake victims at Bolivar square in Bogota, on August 28, 2026. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
Abelardo de la Espriella
Fotó: AFP

Az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy a Trump-adminisztráció 1 milliárd dolláros biztonsági segítséget nyújt Kolumbia új jobboldali elnökének illetve kormányának, röviddel azután, hogy Abelardo De La Espriella letette a beiktatási esküt, és beiktatási beszédében erőteljes küzdelmet ígért a kábítószer-kereskedelem ellen, valamint megszorító intézkedéseket a gazdaságba vetett bizalom helyreállítása érdekében – írja a The Guardian brit lap. 

De La Espriella azzal az ígérettel nyerte meg a választást, hogy fellép a fegyveres csoportok ellen és újraéleszti az olaj- és gázipar.

„Azért jöttem, hogy lezárjak egy hosszú fejezetet a nemzeti széttöredezésében, és az emberekkel együtt nekivágjak sorsunk legmélyrehatóbb átalakításának” – mondta De La Espriella a kaliforniai Pichincha zászlóalj katonai bázisán, miután letette esküjét.

Határozott üzenetet küldök a kolumbiai népnek: eljött az ideje a rend, a tekintély és a szabadság helyreállításának 

– mondta De La Espriella, akit Donald Trump amerikai elnök megválasztása előtt is támogatott.

A bűnbandáknak és a kábítószer- és terrorista csoportok tagjainak két választásuk van: alávetik magukat a jogállamiságnak, vagy szembe kell nézniük a kolumbiai állam és biztonsági erőinek határozott válaszával 

– mondta az új elnök a bázison összegyűlt csapatoknak egy 75 perces beszédben, hozzátéve, hogy a fegyveres csoportokkal folytatott béketárgyalások lehetősége „teljesen kimerült”.

Az amerikai külügyminisztérium pedig azt közölte: „A megújult partnerség sarokköveként az Egyesült Államok a Kongresszussal együttműködve 1 milliárd dolláros támogatást kíván bejelenteni egy biztonsági csomag részeként, amely de la Espriella elnök kormányát támogatja közös céljaink elérésében.”

Az EAFIT tanulmánya azonban arra utal, hogy a nyers erőszak önmagában gyenge eredményeket hozhat egy ekkora illegális gazdasággal szemben, amely arra alapoz, hogy máshogy nehéz vidéken megélnie a kolumbiaiaknak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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