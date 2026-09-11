Borítókép: Magyar Péter és Robert Fico a csütörtöki pozsonyi V4-csúcson (Forrás: Robert Fico Facebook-oldala)
Köntörfalazott Magyar Péter, hogy mikor veti fel Robert Ficónál a Benes-dekrétumokat + videó
Rögtön szerényebb volt szlovákiai laptársunk kérdésére, mint a parlamentben az ellenzékkel.
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