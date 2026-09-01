Bizonyosan változás várható ugyanakkor a magyar EU-képviseleten működő uniós kül-, és biztonságpolitikai nagyköveti poszton; ezt várhatóan a második Orbán-kormány idején energetikai főosztályvezető Rozmer András töltheti be.
Ismerős arcok: itt a nagykövetjelölti dömping, veszélyben az EU-képviseletvezető széke?
Többek között a zágrábi, a szkopjei és a szabadkai állomáshelyekre, illetve a NATO-ba merültek fel új nevek. Vagy inkább ismerős arcok.
Korábbi bejelentés szerint Párizsba — a kormányváltás után igen gyorsan felmentett Tromler Miklós helyére —Ablonczy Balázs történész készülhet, aki a második Orbán-kormány idején az ottani magyar kulturális intézetet vezette, Varsóba pedig — a szintén sietősen leváltott Íjgyártó István után — Mitrovits Miklós, a Tusk-kormány köreihez közel álló Lengyelország-szakértő. A pekingi nagyköveti posztra Hajba Tamás a kiszemelt, aki Párizsban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Kína-szakértőjeként is dolgozott, a 2000-es években pedig Csungkingban volt főkonzul.
Sajtóértesülések szerint kifejezetten Barcelonába kérte magát Bódi Mátyás, balliberális kötődésű választási szakértő, hogy főkonzulként válthassa Taróczy Balázs teniszbajnokot (noha a külképviselet honlapja jelenleg már nem tüntet fel vezetőt.).
Megfelelő emberek a megfelelő feladatra
A külügyben több tucat misszióvezetői poszton esedékes csere, és Orbán Anita a nyár elején azt közölte a váltásokról:
a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat.
Egy különös ügy
Még ezt figyelembe véve is nehezen érthető Szabó Bence a magyar médiában hullámokat vetett esete, amely mintha beteljesítené a külügyes mondást:
az a kiküldetés biztos, amelyről már visszajöttél.
A sportdiplomáciai tapasztalattal rendelkező kétszeres olimpiai bajnok vívó a minap az Indexnek mondta el: az előző magyar kormány jelölte a havannai nagyköveti posztra, a mostani alatt pedig a fogadó ország, Kuba a diplomáciában ilyenkor szokásos hozzájárulását is megkapta.
Majd már az Orbán Anita vezette tárca váratlanul megvált tőle — magyarázat nélkül. Helyette a már kint lévő nagykövet, Heincz Balázs kiküldetését hosszabbították meg egy évvel.
A 444.hu kérdésére ezzel kapcsolatban a Külügyminisztérium ezt a semmitmondó indoklást adta:
a diplomáciai képviseletek munkájának átformálása és egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése folyamatban van.
Az Index cikkét nem kommentálták. A hivatalos közlés szerint mindenesetre a múlt heti, szokásos nyár végi misszióvezetői értekezleten kezdődött meg az új külügyi stratégia kidolgozása, a vezető diplomaták bevonásával.
A cél egy olyan stratégiai keret kialakítása, amely hozzáigazítja Magyarország nemzetközi mozgásterét és külpolitikai céljait a megváltozott geopolitikai valósághoz
Igazodnak a fősodorhoz
Az viszont a kormány első nyilvánosan olvasható, részletes külpolitikai dokumentumából is kiderül — amely az ENSZ közgyűlésének szeptemberben kezdődő új ülésszakára készült és a minap a Magyar Közlönyben jelent meg —, hogy a Magyar-kormány diplomáciája a nyugati fősodorhoz igazodik. Például leszögezi:
Oroszország magatartása fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbséget is komoly veszélybe sodorja.
Magyarország „nem lesz a NATO politikai egységének gyenge láncszeme”, kiáll a szövetség egysége és szolidaritása mellett, jelentette ki ezzel egybehangzóan Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter hétfőn a szlovéniai Bledi Stratégiai Fórum külügyminiszteri panelbeszélgetésén a távirati iroda jelentése szerint.
Borítókép: Ódor Bálint magyar EU-nagykövet egy 2024-es konferencián (Fotó: Szendrei György)
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