Ismerős arcok: itt a nagykövetjelölti dömping, veszélyben az EU-képviseletvezető széke?

Korábbi bejelentés szerint Párizsba — a kormányváltás után igen gyorsan felmentett Tromler Miklós helyére —Ablonczy Balázs történész készülhet, aki a második Orbán-kormány idején az ottani magyar kulturális intézetet vezette, Varsóba pedig — a szintén sietősen leváltott Íjgyártó István után — Mitrovits Miklós, a Tusk-kormány köreihez közel álló Lengyelország-szakértő. A pekingi nagyköveti posztra Hajba Tamás a kiszemelt, aki Párizsban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Kína-szakértőjeként is dolgozott, a 2000-es években pedig Csungkingban volt főkonzul.

Sajtóértesülések szerint kifejezetten Barcelonába kérte magát Bódi Mátyás, balliberális kötődésű választási szakértő, hogy főkonzulként válthassa Taróczy Balázs teniszbajnokot (noha a külképviselet honlapja jelenleg már nem tüntet fel vezetőt.).

Megfelelő emberek a megfelelő feladatra

A külügyben több tucat misszióvezetői poszton esedékes csere, és Orbán Anita a nyár elején azt közölte a váltásokról:

a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat.

Egy különös ügy

Még ezt figyelembe véve is nehezen érthető Szabó Bence a magyar médiában hullámokat vetett esete, amely mintha beteljesítené a külügyes mondást:

az a kiküldetés biztos, amelyről már visszajöttél.

A sportdiplomáciai tapasztalattal rendelkező kétszeres olimpiai bajnok vívó a minap az Indexnek mondta el: az előző magyar kormány jelölte a havannai nagyköveti posztra, a mostani alatt pedig a fogadó ország, Kuba a diplomáciában ilyenkor szokásos hozzájárulását is megkapta.