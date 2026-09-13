Zelenszkij végre találkozik Putyinnal?

Zelenszkij azt is bejelentette, hogy szeptember végén tervezi a találkozót Trumppal, miközben Washington újabb személyes tárgyalásokat sürget Moszkva és Kijev között. Amikor Ukrajna álláspontjáról kérdezték a lehetséges tárgyalások előtt, Zelenszkij így válaszolt: „Ukrajna most sokkal erősebb a csatatéren, mint tavaly.” Szombaton kijevi tisztviselők ugyanakkor azt közölték, hogy a kulcsfontosságú ágazatokban, köztük az energiaszektorban, fokozódó sztrájkok miatt az ukrán GDP idén 1,5 százalékponttal csökkenhet, és hogy a következő tél nagyon nehéz lesz.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)