Már egy éve jelölték, a mai napig nem érkezett meg Budapestre az új amerikai nagykövet

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Benjamin Landa budapesti amerikai nagykövetjelölt jóváhagyása szokatlanul hosszan akadt el Washingtonban.

Szőcs László
2026. 10. 09. 18:41

Egy diplomáciai forrásunk szerint a jóváhagyást továbbra is a számos amerikai idősotthonban érdekeltséggel rendelkező Landa üzleti ügyei és az azokkal kapcsolatos kérdőjelek hátráltatják. Még az a faramuci helyzet is előállt, hogy Landa — társtulajdonosként — azzal a kormánnyal került jogvitába, amely Budapestre delegálná, miután a washingtoni egészségügyi minisztérium számvevője azt állapította meg, egyik idősotthona legalább 31 millió dollárral többet igényelt a Medicare állami egészségbiztosítóból, mint amennyire jogosult lett volna. A tavasszal arról is jelent meg hír az amerikai sajtóban, hogy Landa szabadulni akar az ebben a New York-i otthonban való érdekeltségétől. 

Trump egyébként a kongresszus szünete idején szenátusi jóváhagyás nélkül is kinevezhetné kiszemeltjét, de csak ideiglenesen, ami még átmeneti megoldásnak is halvány lenne egy olyan politikai nagykövetjelölt esetében, aki ötmillió dollárt (1,6 milliárd forint) fizetett be a kampányába. 

Látogatás Trumpnál 

Az ortodox zsidó milliomosként is említett Landa Trump személyes ismerőse, amiről az a fotó is tanúskodik, amely az Ovális irodában készült róluk, illetve Roger Stone-ról, az elnök egy bizalmasáról, aki a hírek szerint egyengette a jelölés útját a Fehér Házban — noha a jelek szerint annál nem tovább. A felvételt a Hungarian Conservative című lap is közölte X közösségi oldalán.      

Telnek-múlnak az évek 

Bár az amerikai nagykövetek kinevezése máskor is elhúzódott már, Landa esetében ez rendkívül feltűnő. Csaknem két éve, azóta nincs kinevezett nagykövet a Szabadság téren, hogy az Orbán-kormánnyal szemben nyíltan ellenséges David Pressman elhagyta hazánkat, miután Trump megnyerte a 2024-es elnökválasztást. Azóta Caroline Savage személyében már a harmadik ideiglenes ügyvivő vezeti az amerikai külképviseletet, mégpedig diplomata forrásaink szerint közmegelégedésre. Összehasonlításul: Pressmant 2022 májusában jelölte Joe Biden akkori elnök, szeptemberben pedig — szenátusi jóváhagyása után — már át is adta megbízólevelét Budapesten. 

America 250 : C. Savage és G. Karácsony koszorúzási ünnepsége George Washington szobor
Caroline Savage amerikai ideiglenes ügyvivő. Fotó: Polyák Attila

Mint pedig arról egy hete írtunk, jelenleg Washingtonban sem szolgál magyar nagykövet Takács Szabolcs felmentése óta, a külképviseletet Horváth Márk ügyvivő irányítja

Borítókép: Az amerikai nagykövetség épülete a budapesti Szabadság téren (Forrás: Wikipedia Commons) 

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