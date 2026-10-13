Lövöldözés volt az Európai Parlamentnél Brüsszelben, egy másik kerületben egy rendőrt ért halálos lövél
A brüsszeli ügyészség kedd reggel megerősítette a belga főváros Ixelles nevű kerületében – az Európai Parlament szomszédságában – történt, halálos áldozattal járó lövöldözést. Éjjel egy rendőr is életét vesztette Brüsszelben egy támadásban, amikor egy lopott autót akart megállítani.
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