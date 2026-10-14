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Itt a vége? Elon Musk cége váratlanul megbénította az ukrán katonai drónok kommunikációját

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Itt a vége? Elon Musk cége váratlanul megbénította az ukrán katonai drónok kommunikációját

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A SpaceX előzetes figyelmeztetés nélkül drasztikus sebességkorlátozást vezetett be a frontvonalon mozgó Starlink-terminálokra, kritikus hadműveleteket hiúsítva meg ezzel, erősítette meg Szerhij Beszkresztnov, az ukrán elnök tanácsadója. Nem ez az első eset, hogy a techmilliárdos lekapcsolja Ukrajna első számú kommunikációs csatornáját.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 14. 13:47
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU

A korlátozás bevezetése ugyanis kísérteties módon egybeesik Donald Trump utóbbi napokban tapasztalt diplomáciai lépéseivel. Az amerikai elnök a napokban határozottan felszólította Kijevet, hogy azonnal állítsa le az oroszországi energetikai infrastruktúra, különösen az orosz olajfinomítók és adatközpontok elleni dróntámadásait, mivel azok destabilizálják a globális energiapiacot és az olajárakat.

Kijev az elmúlt időszakban éppen a Starlinkre támaszkodó, közép- és hosszú hatótávolságú drónjaival mérte a legsúlyosabb csapásokat az orosz hátországra, amivel sikeresen fojtogatta a moszkvai hadigépezet logisztikai ellátását.

Elon Musk cége korlátozhatta Ukrajna számára a Starlinket (Fotó: KENT NISHIMURA / AFP)
Elon Musk cége korlátozhatta Ukrajna számára a Starlinket (Fotó: KENT NISHIMURA / AFP)

Mivel Elon Musk Donald Trump elnök egyik legszorosabb politikai és gazdasági szövetségese, az ukrán vezetés meggyőződése szerint a SpaceX a Fehér Ház burkolt kérésére, politikai kényszerítő eszközként használta fel a hálózatát. Az ukrán mérnökök jelenleg alternatív szoftveres megoldásokon és más műholdas szolgáltatók, például európai alternatívák integrálásán dolgoznak, hogy kiküszöböljék a Starlink kiesését.

Érdekesség, hogy a mostani korlátozást megerősítő elnöki tanácsadó alig három nappal ezelőtt még pont nyugtatni próbálta a kedélyeket. Akkor azt írta, hogy nem kell tartani a teljes lekapcsolástól, mert Ukrajna hatalmas profitot termel a SpaceX-nek, így Musk üzleti érdekei és a Pentagon-szerződések garantálják a működést. Ráadásul hangsúlyozta, hogy stabil, partneri a viszony a céggel.

Elon MuskStarlinkorosz-ukrán háborúSzóljon hozzá!

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