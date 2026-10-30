Kitört a háború a technológiai óriások között: a méregdrága mesterséges intelligencia feneketlen kútnak bizonyult

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A Szilícium-völgy technológiai óriáscégei mindent feltettek egy lapra, és vakon lapátolják a milliárdokat a mesterséges intelligencia feneketlen kútjába. A legfrissebb negyedéves mérlegek azonban kijózanító pofonnal kecsegtetnek: a csillagászati összegekből épített adatközpontok nem mindenkinél hoznak aranyat. Miközben a Microsoftnál pezsgőt bontanak és dől a profit, a Google-anyavállalat Alphabet történelmi pofont kapott a tőzsdén.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 30. 15:41
Kitört a háború a technológiai óriások között: a méregdrága mesterséges intelligencia feneketlen kútnak bizonyult
Fotó: PAUL FAITH Forrás: AFP

A Microsoft eközben átírja a játékszabályokat

Eközben a Microsoft főhadiszállásán egészen más hangulat uralkodik. Satya Nadella vezérigazgató csapata bebizonyította, hogy az MI-ből nemcsak a pénzt lehet kivenni, de zseniálisan lehet vele keresni is. A Microsoft elképesztő, 18,6 milliárd dolláros szabad készpénzáramlást produkált, ami a duplája annak, amit a Wall Street várt. Jesse Cohen, az Investing.com vezető elemzője szerint a Microsoft mérlege olyan makulátlan, amennyire egy ekkora vállalattól csak kitelik.

Míg az Alphabet és a Meta (Facebook) bizonytalanságban tartja a piacot, a Microsoft Azure felhőszolgáltatása 48 százalékos növekedési robbanást produkált. Ráadásul a tervezett 45,2 milliárdos beruházási keretükből 5 milliárd megmaradt – igaz, a cég szóvivője, Jonathan Neilson elismerte, hogy ez nem a spórolásnak, hanem a globális hardver-szállítási láncok késlekedésének köszönhető.

A Microsoft egy teljesen különutas irányba indult el a mesterséges intelligencia területén, eddig kifizetődő volt a radikális változás (Fotó: OLIVER BERG / DPA)
A Microsoft egy teljesen különutas irányba indult el a mesterséges intelligencia területén, eddig kifizetődő volt a radikális változás (Fotó: OLIVER BERG / DPA)

A Microsoft sikere mögött egy csendes, de radikális üzleti modellváltás húzódik meg. A szoftverlicencek kora leáldozóban van, ezért a jövő növekedését már nem az határozza meg, hogy

hány ember fizet elő egy programra, hanem az, hogy a vállalati rendszerekbe integrált digitális MI-asszisztensek és autonóm ágensek mennyi tényleges munkát végeznek el a háttérben, ami után használat alapon számlázhatnak.

Pánik a hitelezők között: kipukkad az MI-lufi?

A befektetők türelme azonban láthatóan fogytán van. Nemcsak a részvényárfolyamok ingadozása jelzi a feszültséget, hanem az is, hogy a hitelezők egy gigantikus strukturális válságtól tartanak.

A számok önmagukért beszélnek: az év eleje óta a négy legnagyobb amerikai óriás – az Amazon, az Alphabet, a Meta és az Oracle – összesen több mint 200 milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényeket, hogy finanszírozni tudja az MI-álmot. A Meta ezen felül egy 100 milliárd dolláros új részvénykibocsátási programot is elindított, hogy friss tőkéhez jusson a milliárdokat égető fejlesztéseihez.

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