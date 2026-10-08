Milliók rettegnek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat – kik vannak veszélyben?

Kiknek van oka félni a mesterséges intelligenciától?

Mégis van ugyanakkor egy dolgozói réteg, akiknek van mitől félnie. Azok a munkavállalók, akik eddig is csak sablonokból dolgoztak, nem tettek hozzá egyedi értéket, kreativitást, valóban bajban vannak. Miért fizetne egy cég komoly fizetést valakinek egy olyan termékért, amit egy szoftver havi húsz dolláros előfizetési díjért, gombnyomásra szállít? Nem csoda, hogy a munkaerőpiac új aranyvalutája tehát az egyediség, a komplex problémamegoldó képesség lett. Az állásunkat valójában nem a mesterséges intelligencia fogja elvenni, hanem egy olyan másik ember, aki megtanulta azt hatékonyan használni a munkája során.