Milliók rettegnek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkájukat – kik vannak veszélyben?

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A technológia már a pályakezdők elhelyezkedését is nehezíti, ezért a munkaerőpiac legfontosabb aranyszabálya végérvényesen átíródott: az állásunkat nem a robotok fogják elvenni, hanem az a kolléga, aki megtanul együttműködni velük.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 08. 5:30
Fotó: ALESSANDRO RAMPAZZO Forrás: AFP

Kiknek van oka félni a mesterséges intelligenciától?

Mégis van ugyanakkor egy dolgozói réteg, akiknek van mitől félnie. Azok a munkavállalók, akik eddig is csak sablonokból dolgoztak, nem tettek hozzá egyedi értéket, kreativitást, valóban bajban vannak. Miért fizetne egy cég komoly fizetést valakinek egy olyan termékért, amit egy szoftver havi húsz dolláros előfizetési díjért, gombnyomásra szállít? Nem csoda, hogy a munkaerőpiac új aranyvalutája tehát az egyediség, a komplex problémamegoldó képesség lett. Az állásunkat valójában nem a mesterséges intelligencia fogja elvenni, hanem egy olyan másik ember, aki megtanulta azt hatékonyan használni a munkája során.

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Pilhál György
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Nosztalgia

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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