Minden bombák öreganyjával támadhat Amerika
Az amerikai hadsereg legerősebb nem nukleáris bombáját is bevethetik Irán ellen, ha úgy értékeli Donald Trump, hogy szükség van erőszak alkalmazására a háborús patthelyzetből való kijutáshoz. A Minden bombák öreganyja (Mother of all bombs) becenevű eszközt eddig egyszer vetették be.
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