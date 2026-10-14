Orbán Viktort emlegeti a neves amerikai hírportál az ukrán aranykonvoj ügyében

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A neves amerikai konzervatív médium, a Newsmax Orbán Viktor álláspontját helyezte előtérbe az ukrán aranykonvoj kapcsán született elemzésében. Miközben a baloldali nemzetközi média egyoldalú támadásokkal próbálja erősíteni a Tisza-kormány politikai bosszúhadjáratát, a tengerentúli portál a volt miniszterelnök határozott cáfolatát és a magyar hatóságok önálló, nemzetvédelmi fellépését emelte ki.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 14. 17:23
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Az FPÖ szerint ez nem egy lezárt ügy, annak ellenére, hogy a Külügyminisztérium megerősítette a diplomáciai jegyzék létét egy parlamenti vizsgálatra válaszul. 

Ez azt jelenti, hogy az ügy nem csak pletyka, hanem bizonyított tény, amelyről az osztrák hatóságok tudtak. Mi volt abban a 200 kilogrammban? Készpénz, arany, fegyverek, dokumentumok, vagy valami egészen más?

– tette fel a kérdést Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára.

Lapunk beszámolt arról is, hogy kémkedés gyanújával négy ukrán állampolgárt vettek őrizetbe nemrég Bécsben. Ezt megerősítette Gerhard Karner osztrák belügyminiszter is. A gyanúsítottak közül ketten már előzetes letartóztatásban vannak. Az utóbbi két érintett egy ismert ukrán oknyomozó újságíró, Mihajlo Tkacs és operatőre, Jaroszlav Bondarenko, akiket azóta szabadon engedtek, erről itt olvashatnak bővebben.

ukrán aranykonvojUkrajnaOrbán ViktorSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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