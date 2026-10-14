Orbán Viktort emlegeti a neves amerikai hírportál az ukrán aranykonvoj ügyében

Az FPÖ szerint ez nem egy lezárt ügy, annak ellenére, hogy a Külügyminisztérium megerősítette a diplomáciai jegyzék létét egy parlamenti vizsgálatra válaszul.

Ez azt jelenti, hogy az ügy nem csak pletyka, hanem bizonyított tény, amelyről az osztrák hatóságok tudtak. Mi volt abban a 200 kilogrammban? Készpénz, arany, fegyverek, dokumentumok, vagy valami egészen más?

– tette fel a kérdést Christian Hafenecker, az FPÖ főtitkára.

Lapunk beszámolt arról is, hogy kémkedés gyanújával négy ukrán állampolgárt vettek őrizetbe nemrég Bécsben. Ezt megerősítette Gerhard Karner osztrák belügyminiszter is. A gyanúsítottak közül ketten már előzetes letartóztatásban vannak. Az utóbbi két érintett egy ismert ukrán oknyomozó újságíró, Mihajlo Tkacs és operatőre, Jaroszlav Bondarenko, akiket azóta szabadon engedtek, erről itt olvashatnak bővebben.