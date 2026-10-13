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Titokzatos ukrán kisbuszok haladnak át Ausztrián – újabb aranykonvojügy van kibontakozóban + videó

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„Különleges rakományt” szállított egy ukrán kisbusz Ausztrián át, erősítette meg az osztrák külügyminisztérium. Arról azonban nem tájékoztattak, hogy pontosan mit utaztattak az országon keresztül. Az Osztrák Szabadságpárt válaszokat követel, mint mondják, Ausztria nem törvénytelen tranzitfolyosó. Közben az ukrán kémek ügye sem zárult le a szomszédunkban.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 13. 18:03
Rendőrök Bécsben Fotó: HANS KLAUS TECHT Forrás: APA

A Bécsi Ügyészség sajtóközleményt adott ki az üggyel kapcsolatban. 

Mint írták, kezdetben két ukrán állampolgárt vizsgáltak kémkedés gyanújával. Feltehetően ők voltak azok a férfiak, akiket a hét elején tartóztattak le. Ezt követően, tanúvallomások alapján, egy harmadik gyanúsított is a képbe került. Állítólag mindhármukat megfigyelték.

A nyomozati megállapítások alapján tehát feltételezték, hogy a három ukrán állampolgár elkövetői csoportot alkotott, ezért a Bécsi Ügyészség a bírói engedély beszerzése után elrendelte a harmadik személy letartóztatását is 

– magyarázták. A harmadik gyanúsított letartóztatása során egy negyedik személy is tartózkodott a járműben, „akinek a személyazonossága akkoriban ismeretlen volt a nyomozó hatóságok számára”. Mivel alapos gyanú merült fel arra, hogy az ukrán bűnszervezet tagja ő is, a rendőrség őt is letartóztatta – tette hozzá a bécsi ügyészség, és megjegyezték, hogy akkoriban azonban nem tudták, „hogy a vádlott egy ukrán operatőr”.

A kihallgatás során az egyik vádlott még azt is megerősítette, hogy megfigyelést végeztek, azonban „a már őrizetbe vett gyanúsítottakkal kapcsolatban a bűnrészesség gyanúja nem volt megalapozott, ezért elrendelték szabadon bocsátásukat”. Hangsúlyozták, hogy a letartóztatások semmilyen módon nem kapcsolódtak a férfiak foglalkozásához, és „az akkor rendelkezésre álló tények alapján történtek”.

Az ukránok vizsgálatot követelnek

Az Ukrajinszka Pravda ukrán hírügynökség független vizsgálatot követel a két újságírójuk őrizetbe vétele ügyében, mondván, hogy az osztrák rendvédelmi tisztviselők túlzott erőszakot alkalmaztak, és megkérdőjelezik letartóztatásuk indokoltságát. Sevgil Muszajeva főszerkesztő bírálta a bécsi ügyészséget. „A gyanú kivizsgálásának joga nem jelenti azt, hogy bármilyen eszközt bevethetünk” – írta Muszajeva, aki szerint az újságírók ellen hozott intézkedések indokolatlanok és aránytalanok voltak.

A főszerkesztő vitatta az ügyészek azon magyarázatát, hogy a hatóságok nem tudtak a férfiak foglalkozásáról, mondván, hogy személyazonosságukat gyorsan ellenőrizni lehetett volna nyilvánosan elérhető információk alapján vagy az Ukrajinszka Pravda hírügynökséggel való kapcsolatfelvétel útján. Magyarázatot követelt a letartóztatások során alkalmazott erőszakra is, az újságírók fogva tartásának hosszára, kommunikációs eszközeik lefoglalására, valamint vagyontárgyaikban okozott károkra vagy elvesztésekre.

Ausztriában nem a rendőröket vegzálják

A kémgyanús személyek elfogása kísértetiesen hasonlít a Magyarországon történt ukrán aranykonvoj ügyéhez. Egy lényeges különbség azonban van: hírek nem szólnak arról, hogy az ukránok elfogásában részt vevő személyek ellen, akik a dolgukat végezték, eljárás indult volna. Pedig Magyarországon egy kiképzett, egykori ukrán hírszerző tábornokot és csapatát kapcsolták le, nem pedig egy újságíró és operatőre nyakán térdeltek. Illetve, utóbbiaknál nem voltak tisztázatlan euro- és dollármilliók, meg aranyrudak. 

A TEK márciusban csapott le az ukrán aranykonvojra Forrás: TEK
A TEK márciusban csapott le az ukrán aranykonvojra
Forrás: TEK

Az ukrán aranykonvoj ügyéről Orbán Viktor épp a napokban beszélt a HírTV-nek adott interjújában, ahol úgy fogalmazott, ez Európa legnagyobb korrupciós ügye, amiben vastagon benne vannak a nyugatiak és az ukránok is. Most pedig már Ausztriában is vita van arról, hogyan mehetett keresztül az országon milliárdszámra arany, euró és dollár. Leszögezte, hogy neki nem kellett konkrét intézkedésekről döntenie, mert a magyar hatóságok maguktól tették a dolgukat. De ha kellett volna, akkor utasította volna őket, ezért akarják most bíróság elé állítani. 

Fel akarják számolni a jobboldalt, de ellen fogunk állni, mert a fél országot nem lehet börtönbe csukni és a végén örüljenek, ha megússzák 

– szögezte le.

Borítókép: Illusztráció. Rendőrök Bécsben (Fotó: AFP)

Ausztriakémkedésukrán aranykonvojSzóljon hozzá!

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