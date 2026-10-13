Titokzatos ukrán kisbuszok haladnak át Ausztrián – újabb aranykonvojügy van kibontakozóban + videó

A Bécsi Ügyészség sajtóközleményt adott ki az üggyel kapcsolatban.

Mint írták, kezdetben két ukrán állampolgárt vizsgáltak kémkedés gyanújával. Feltehetően ők voltak azok a férfiak, akiket a hét elején tartóztattak le. Ezt követően, tanúvallomások alapján, egy harmadik gyanúsított is a képbe került. Állítólag mindhármukat megfigyelték.

A nyomozati megállapítások alapján tehát feltételezték, hogy a három ukrán állampolgár elkövetői csoportot alkotott, ezért a Bécsi Ügyészség a bírói engedély beszerzése után elrendelte a harmadik személy letartóztatását is

– magyarázták. A harmadik gyanúsított letartóztatása során egy negyedik személy is tartózkodott a járműben, „akinek a személyazonossága akkoriban ismeretlen volt a nyomozó hatóságok számára”. Mivel alapos gyanú merült fel arra, hogy az ukrán bűnszervezet tagja ő is, a rendőrség őt is letartóztatta – tette hozzá a bécsi ügyészség, és megjegyezték, hogy akkoriban azonban nem tudták, „hogy a vádlott egy ukrán operatőr”.

A kihallgatás során az egyik vádlott még azt is megerősítette, hogy megfigyelést végeztek, azonban „a már őrizetbe vett gyanúsítottakkal kapcsolatban a bűnrészesség gyanúja nem volt megalapozott, ezért elrendelték szabadon bocsátásukat”. Hangsúlyozták, hogy a letartóztatások semmilyen módon nem kapcsolódtak a férfiak foglalkozásához, és „az akkor rendelkezésre álló tények alapján történtek”.

Az ukránok vizsgálatot követelnek

Az Ukrajinszka Pravda ukrán hírügynökség független vizsgálatot követel a két újságírójuk őrizetbe vétele ügyében, mondván, hogy az osztrák rendvédelmi tisztviselők túlzott erőszakot alkalmaztak, és megkérdőjelezik letartóztatásuk indokoltságát. Sevgil Muszajeva főszerkesztő bírálta a bécsi ügyészséget. „A gyanú kivizsgálásának joga nem jelenti azt, hogy bármilyen eszközt bevethetünk” – írta Muszajeva, aki szerint az újságírók ellen hozott intézkedések indokolatlanok és aránytalanok voltak.