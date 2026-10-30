Eltűnt több ezer pendrive a titkosszolgálattól: szigorúan titkos adatok veszhettek el, tehetetlenek az ügynökök

Veszélyes a pendrive-ok használata a titkosszolgálatoknál

Bár a modern kiberbiztonság a felhőalapú rendszerek és a titkosított hálózatok felé tolódik el, a hordozható eszközök (USB-k, memóriakártyák) használata a mai napig elterjedt a kormányzati szerveknél. Ennek oka, hogy a zárt, internetről teljesen leválasztott katonai és hírszerzési hálózatokból gyakran csak fizikai adathordozókon keresztül lehet adatokat mozgatni a külső munkaállomásokra.

Ha azonban ezeket az eszközöket nem követik szigorú belső protokollok alapján – például nem kötik kötelezően egy-egy munkatárshoz, vagy elmarad a távoli megsemmisítést biztosító szoftveres védelem –, a fizikai elvesztésük katasztrofális következményekkel járhat. Egyetlen zsebre vágott pendrive elhagyása egy kávézóban vagy tömegközlekedési eszközön egész ügynökségek munkáját és informátorok életét veszélyeztetheti.

Nem a briteké az első nagy blama

A brit hírszerzés esete nem egyedülálló, a digitális adathordozók elvesztése a világ legfejlettebb államaiban is visszatérő probléma. Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma és a belső ellenőrzések is többször kimutatták már, hogy a leselejtezett vagy nem megfelelően követett számítógépes alkatrészek, merevlemezek esetenként nyilvános aukciókon vagy külföldi piacokon kötnek ki, rajta maradt katonai adatokkal. Az informatikai eszközök fizikai biztonsága így a kiberbiztonság egyik leggyengébb láncszemévé vált a modern hadviselésben és hírszerzésben.