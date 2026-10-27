Svájcba szállították az ebolával megfertőződött nőt
Egy svájci nő is megfertőződött az ebola vírusával Nigériában. Egy diplomata feleségéről van szó, akit kezdeti kezelés után különjáraton hazaszállítottak, hogy ott folytassák az ápolását. A betegség ellen nincs megfelelő gyógymód, ráadásul a jelek szerint tovább terjedt a Kongói Demokratikus Köztársaságból.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en