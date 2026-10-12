Tíz napot ver rá a Szuezi-csatornára az új északi útvonal, de van egy gigantikus orosz bökkenő
Visszatért Dél-Koreába egy olyan konténerszállító hajó, amelyet kísérletképpen az északi hajózási útvonalon közlekedtettek. A sikeres teszt azonban nem jelenti azt, hogy a hagyományos útvonalakat ki tudnák váltani az út átjáró segítségével.
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