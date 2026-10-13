Ursula von der Leyen tovább erőlteti a migránsok áthelyezését
Az Európai Bizottság elnöke a csütörtökön kezdődő EU-csúcs levélben sürgette a tagállamokat. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, „minden erőnkkel a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű végrehajtására kell összpontosítanunk”.
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