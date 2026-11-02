Atomcsapásra kéri Izrael az Egyesült Államokat? Veszélyes forgatókönyvre figyelmeztet az amerikai véleményvezér
Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu nyomására a Trump-kormányzat napokon belül elindíthat egy nukleáris csapást Irán ellen – írja Tucker Carlson közösségi oldalán. Az amerikai újságíró és véleményvezér szerint az atomcsapás célpontja egy Közép-Iránban található bázis lenne, ahol – mint Tucker Carlson írja – az izraeli hírszerzés szerint Irán újraindította atomdúsítási programját.
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