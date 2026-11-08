Michal Oksinski volt a krakkói terrorista, a lengyel belügyminiszter gondoskodott róla, hogy átpolitizálják a helyzetet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egy lengyel lap szerint a rendőrség Michal Oksinski néven azonosította azt a férfit, aki szombat délután mészárlást hajtott végre Krakkó főterén. A 25 éves elkövető indítékairól továbbra se lehet tudni semmit, de a lengyel belügyminiszter nagyon hamar szélsőjobboldali beállítottságúnak nevezte, miközben ez nem feltétlenül igaz.

Sitkei Levente
2026. 11. 08. 15:12
Michal Oksinski volt a krakkói terrorista, a lengyel belügyminiszter gondoskodott róla, hogy átpolitizálják a helyzetet
Michal Oksinski több embert megölt, mire megállították.
LengyelországKrakkólövöldözésSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekköltségvetési tervezet

A rémuralom háza

Néző László avatarja

Kellő tisztelettel ezek után csak arra kérném a most a kultúra haláláról visongókat, hogy nézzenek bele egy parlamenti közvetítésbe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.