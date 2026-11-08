Michal Oksinski volt a krakkói terrorista, a lengyel belügyminiszter gondoskodott róla, hogy átpolitizálják a helyzetet
Egy lengyel lap szerint a rendőrség Michal Oksinski néven azonosította azt a férfit, aki szombat délután mészárlást hajtott végre Krakkó főterén. A 25 éves elkövető indítékairól továbbra se lehet tudni semmit, de a lengyel belügyminiszter nagyon hamar szélsőjobboldali beállítottságúnak nevezte, miközben ez nem feltétlenül igaz.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en