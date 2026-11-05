Bombariadók sorozata a repülőkön: Európa légiközlekedése akadozva működik
Bombafenyegetés miatt Franciaországban kényszerleszállást hajtott végre egy Dublinból Rómába tartó repülőgép, jelentette a francia kormány. Ezzel egy időben további hat légijáratnál adtak ki riasztást, amelyek különböző európai repülőtereken landoltak, megszakítva az útjukat.
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