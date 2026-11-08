Saját családját is kiirthatta a krakkói mészáros – nemzeti gyász Lengyelországban
Három holttestet találtak annak a férfinak az otthonában, aki Krakkó belvárosában válogatás nélkül lövöldözve megölt hat és megsebesített 16 embert. A lengyel belügyminiszter a 25 éves fiatalembert ultranacionalistának nevezte, az esetet terrortámadásként kezelik.
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