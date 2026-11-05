Diplomácia Tisza-módra: egymásra vár mindenki, dönteni senki sem tud

Lapunk kérdéseket küldött a Külügyminisztériumnak. Az iránt érdeklődtünk, igaz-e az, hogy az egyiptomi elnök október 29-30-i látogatása során szervezési nehézségek merültek fel, és valóban panaszkodtak-e az egyiptomi delegáció tagjai a megfelelő tárgyalási lehetőségek hiányára. Válaszuk esetén cikkünket frissítjük.
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Értesüléseink szerint számos probléma adódott Abdel-Fattah esz-Szíszi budapesti látogatásán. A népes delegációval érkezett egyiptomi elnök október 30-án ugyan találkozott az államfővel és a miniszterelnökkel is, a látogatás kommunikációja mégis rendkívül visszafogott volt. A gondok feltehetően a külügyminisztérium belső feladatelosztásának bénultságára vezethetőek vissza.
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