Diplomácia Tisza-módra: egymásra vár mindenki, dönteni senki sem tud

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Értesüléseink szerint számos probléma adódott Abdel-Fattah esz-Szíszi budapesti látogatásán. A népes delegációval érkezett egyiptomi elnök október 30-án ugyan találkozott az államfővel és a miniszterelnökkel is, a látogatás kommunikációja mégis rendkívül visszafogott volt. A gondok feltehetően a külügyminisztérium belső feladatelosztásának bénultságára vezethetőek vissza.

Sitkei Levente
2026. 11. 05. 12:53
Diplomácia Tisza-módra: egymásra vár mindenki, dönteni senki sem tud
Baka András és Abdel-Fattah esz-Szíszi Budapesten. Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP

Lapunk kérdéseket küldött a Külügyminisztériumnak. Az iránt érdeklődtünk, igaz-e az, hogy az egyiptomi elnök október 29-30-i látogatása során szervezési nehézségek merültek fel, és valóban panaszkodtak-e az egyiptomi delegáció tagjai a megfelelő tárgyalási lehetőségek hiányára. Válaszuk esetén cikkünket frissítjük. 

diplomáciakülügyminisztériumEgyiptomSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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