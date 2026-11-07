Európa helyet követel a döntéshozók között: egymásra mutogatnak a vezetők
Az európai vezetők elutasították az amerikaiak által tervezett megállapodást az ukrán háborút követő biztonsági rendszerről, attól tartva, hogy a Donald Trump vezette adminisztráció Moszkva kezébe tenné le a kontinens jövőjét. A tárgyalások a jövő héten Abu Dhabiban lesznek erről a témáról, a megbeszélésekre az európaiakat nem hívták meg, pedig a lengyel külügyminiszter szerint mi fizetjük a háborút.
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