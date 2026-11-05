Különleges ügyészséggel, bírósággal sürgetik Vucsics embereinek felelősségre vonását

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Tiszás módra lépnének fel a leváltott kormány képviselőivel szemben.

Forrás: MTI, Magyar Nemzet2026. 11. 05. 9:57
Alekszandar Vucsics szerb elnök
Alekszandar Vucsics szerb elnök Fotó: Li He Forrás: XINHUA

A Vreme publicistája elsüllyedő óceánjáróhoz hasonlította Vucsics politikai és médiarendszerét. Szerinte a szerbiai helyzet ellentmondásosságát leginkább a televíziók műsorai mutatják: az Egyetemista Lista abszolút parlamenti többséget szerzett, de az új parlament és kormány még nem alakult meg, miközben a választáson vereséget szenvedett politikai erők továbbra is ügyvezető kormányként gyakorolják a hatalmat, ám már ellenzékként viselkednek. A közszolgálati televízióknál ez idő alatt vezetői lemondások történtek, egyes csatornák tájékoztató műsorai megváltoztak, korábban rendszeresen szereplő kormánypárti véleményformálók pedig eltűntek a képernyőről. De a politikai és médiarendszer átalakításánál is nehezebb feladat lesz a Biztonsági-Tájékoztatási Ügynökség működésének átláthatóvá tétele.

Kizárnák Vucsics embereit 

Az egyetemisták, egyetemi oktatók és újságírók megfigyeléséről megjelent beszámolók miatt a lap szerzője a titkosszolgálati irattár megnyitását és a korábbi tevékenység feltárását sürgeti. Egyúttal arra figyelmeztet, hogy az új hatalomnak meg kell akadályoznia a korábbi politikai rendszerhez kötődő szereplők beépülését az új intézményekbe.

A Nedeljnik szerzői szerint a korábbi rendszer egyik legfontosabb jellemzője a politikai és gazdasági érdekek összefonódása volt. A szerzők arra figyelmeztettek, hogy a feltételezett korrupciós ügyek feltárásához nem elegendő a tisztségviselők leváltása, hanem a pénzmozgások, a külföldre menekített vagyonok és az állami intézményekben keletkezett dokumentumok vizsgálatára is szükség van.

A lapnak nyilatkozók szerint az igazságszolgáltatás átalakításának egyik legfontosabb eleme egy olyan különleges bíróság és ügyészség létrehozása lehetne, amely a magas szintű korrupciós ügyekkel foglalkozik.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: Li He Forrás: XINHUA) 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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