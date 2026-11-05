Különleges ügyészséggel, bírósággal sürgetik Vucsics embereinek felelősségre vonását

Kizárnák Vucsics embereit

Az egyetemisták, egyetemi oktatók és újságírók megfigyeléséről megjelent beszámolók miatt a lap szerzője a titkosszolgálati irattár megnyitását és a korábbi tevékenység feltárását sürgeti. Egyúttal arra figyelmeztet, hogy az új hatalomnak meg kell akadályoznia a korábbi politikai rendszerhez kötődő szereplők beépülését az új intézményekbe.

A Nedeljnik szerzői szerint a korábbi rendszer egyik legfontosabb jellemzője a politikai és gazdasági érdekek összefonódása volt. A szerzők arra figyelmeztettek, hogy a feltételezett korrupciós ügyek feltárásához nem elegendő a tisztségviselők leváltása, hanem a pénzmozgások, a külföldre menekített vagyonok és az állami intézményekben keletkezett dokumentumok vizsgálatára is szükség van.

A lapnak nyilatkozók szerint az igazságszolgáltatás átalakításának egyik legfontosabb eleme egy olyan különleges bíróság és ügyészség létrehozása lehetne, amely a magas szintű korrupciós ügyekkel foglalkozik.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (Fotó: Li He Forrás: XINHUA)