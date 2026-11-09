Franciaország mindenkit félretolt: Párizs képviseli Európát

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Franciaország részt vesz az abu dhabi tárgyalásokon, jelentette ki magabiztosan Jean-Noel Barrot. A francia külügyminiszter két nappal a nagy áttörésnek számító, háromoldalúnak tervezett egyeztetés előtt még nem tudott részleteket mondani, csak azt, hogy Párizs számára kulcsfontosságú, hogy Európát képviselhesse az egyeztetéseken, ahová nem hívták meg. A franciáknak azonban nem csak önzetlen diplomácia a célja.

Sitkei Levente
2026. 11. 09. 4:25
Franciaország mindenkit félretolt: Párizs képviseli Európát
Fotó: MAREK ANTONI IWANCZUK Forrás: NurPhoto
FranciaországAmerikaukránSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Számos változat fut a Magyar Péter kapcsán előszeretettel használt filmszínház, abszolút filmszínház kifejezések eredetéről.

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