Franciaország mindenkit félretolt: Párizs képviseli Európát
Franciaország részt vesz az abu dhabi tárgyalásokon, jelentette ki magabiztosan Jean-Noel Barrot. A francia külügyminiszter két nappal a nagy áttörésnek számító, háromoldalúnak tervezett egyeztetés előtt még nem tudott részleteket mondani, csak azt, hogy Párizs számára kulcsfontosságú, hogy Európát képviselhesse az egyeztetéseken, ahová nem hívták meg. A franciáknak azonban nem csak önzetlen diplomácia a célja.
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