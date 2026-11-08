Kormányalakítási sakkjátszma Izraelben – megkezdődött a visszaszámlálás

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Az egész héten zajló egyeztetések után Jichák Hercog vasárnap Gadi Eisenkotnak adta a kormányalakítási megbízást, miután az ellenzéki párt vezetője 67 támogató szavazatot tudott maga mögött felsorakoztatni. Az államfő megbízása azonban csak az első lépés, egyáltalán nem biztos, hogy a Likudtól azért alaposan lemaradó Jasar első embere össze tud kovácsolni egy működőképes koalíciót.

Sitkei Levente
2026. 11. 08. 5:54
Kormányalakítási sakkjátszma Izraelben – megkezdődött a visszaszámlálás
Az Eisenkot-tömb által összegyűjtött 67 képviselőnek örül egy férfi Jeruzsálemben. Fotó: TOSHIYUKI FUKUSHIMA Forrás: Yomiuri
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A választások végeredménye.

Megosztott a békepárt

Nehéz volna a tradicionális jobb-bal megosztás alapján besorolni az izraeli pártokat. A tizenegyből kilenc zsidó párt, ezek közül a mi fogalmaink szerint egy tekinthető centristának, a többi közép- vagy szélsőjobboldali. Mivel Izrael permanens háborúban áll, nehezen lehet megindokolni a békepolitikát a lakosságnak, a jelek szerint nem is sikerült. 

A 2023. október 7-i Ha­mász-vérengzés tovább mélyítette a többségi zsidó lakosság és a népesség egyötödét kitevő arab kisebbség közötti árkot, olyannyira, hogy a politikai pártok közül senki sem merne nyíltan együttműködni az arab pártokkal.

Márpedig a választási matematika ebben a helyzetben igencsak kegyetlen. A két arab tömörülés, az Egyesült Lista és a Ráám együtt 19 mandátumot szerzett, ez csak kettővel kevesebb, mint az ellenzék vezető erejének eredménye. Ez a 19 mandátum azonban felhasználhatatlan. A zsidó pártok árgus szemekkel figyelik egymást, ki az, aki az arabokkal szövetkezne, hogy az ő segítségükkel alakítson kormányt. Netanjahu mindig kérlelhetetlen volt, a nemzetközi közösség épp az őáltala indított gázai beavatkozást bírálja annak kegyetlensége miatt. A Likud vezette tömbtől így nehezen lehet elképzelni, hogy békejobbot nyújtana az arab pártoknak. 

Ezzel hasonlóképp van a Jasar! tömbje is, Eisenkot maga is vezérkari főnökből lett politikus, aki a választási kampány során meglátogatta a Gázában egy katonai akció során meghalt fia sírját. 

Ugyanakkor Eisenkot tömbjéhez tartozik az a Demokraták nevű formáció, amely egyedüliként hajlandó szóba állni az arab pártokkal. Itt sincs szó szövetségről vagy koalícióról, a legvalószínűbb, hogy a Likuddal semmiképp nem egyeztető arabok viszonylagos jóindulatát akarják megnyerni a tömb legliberálisabb tagjai. Az esetleges tartózkodás bizonyos helyzetekben ugyanis kincset érhet, és ezt az arab pártok is tudják. 

Aki időt nyer, életet nyer

A négy pártot számláló Eisenkot-tömb (Jasar!, Jiszráél Bejtenu, Demokraták, Együtt) közösen arra szólították fel Jichák Hercog államfőt, hogy Gadi Eisenkotot bízza meg a kormányalakítással. Naftali Bennett, az Együtt elnöke sürgős döntéseket akar látni, hogy megakadályozzák Netanjahut a választások „elcsalásában”, szerinte ugyanis a miniszterelnök ezt akarja elérni. 

Ahogy lehetséges, át kell vennünk a kneszet irányítását, megszerezni a jogot a kormányalakításra, felállítani egy cionista kabinetet, amely megújulást hoz, és forradalmat hirdetni azoknak, akik az országot szolgálják és hajlandóak azt újjáépíteni

 – mondta Bennett. Nehéz megmondani, kik ezek. Az orosz ajkú izraelieket képviselő Jiszráél Bejtenu elnöke, Avigdor Liberman szerint biztosan nem az arabokat, akikkel semmiképp nem hajlandó együttműködni. Ugyanakkor nem zárná ki az ultraortodox pártokat, amelyek a Likuddal szövetkeztek, ám az általuk megszerzett 6-7 mandátum pártonként rengeteget számít. A négy párt – Egyesült Tóra Judaizmus, Zsidó Erő, Vallásos Cionista Párt, Sász – összesen 26 parlamenti hellyel bír, ezek bizony elkélnének a Jasar! tömbjének 48 mandátuma mellé. Liberman végül egy nappal a döntés előtt kijelentette, bár eredetileg roppant fontosnak tartotta a vallásos fiatalok katonai szolgálatának kötelezővé tételét, de meggyőzhető. Így kerültek be potenciális támogatóként Eisenkot tömbje mögé a Sász és az Egyesült Tóra Judaizmus képviselői. Ez azonban csak elvi lehetőség. A mandátumok összesítése ideiglenesen kudarc a Likud számára, de szükség esetén - és Eisenkot esetleges bukásakor - újra összemelegedhetnek a harédi pártok Netanjahu szervezetével, ahová hagyományosan tartoznak.

Arje Deri, a Sász elnöke és Itamar Ben-Gvir, a Zsidó Erő első embere.
Arje Deri, a Sász elnöke és Itamar Ben-Gvir, a Zsidó Erő első embere. Fotó: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Hercognak végül 67 mandátumot szerzett képviselő ajánlotta Eisenkotot miniszterelnöknek, 46 pedig Netanjahut. Eisenkot tábora a hagyományos szövetségesei mellett a két arab pártból áll, amelyek valójában csak a többség illúzióját jelentik, ám ahhoz megfelelőek, hogy a közel egy hónapos koalíciós tárgyalások elkezdődhessenek. Az elemzők többsége szerint a következő izraeli kormány mindenképp törékeny lesz, és aligha tölti ki a négy évét. Általában ezt szokták jósolni és általában igazuk is van.

IzraelNetanjahukoalícióSzóljon hozzá!

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Kellő tisztelettel ezek után csak arra kérném a most a kultúra haláláról visongókat, hogy nézzenek bele egy parlamenti közvetítésbe.

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