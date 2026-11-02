Lemondott a belga miniszterelnök – nem sikerült megállapodniuk a költségvetésről

Fülöp király pénteken dönt

Fülöp király elutasíthatja vagy megfontolhatja a miniszterelnök lemondását, és szélesebb körű tárgyalásokat kezdeményezhet a politikai pártokkal. Ha azonban elfogadja azt, új választásokat írhat ki.

A napilap szerint Bart De Wever 11 óra után távozott a királyi palotából, a sajtónak nem nyilatkozott. Közölték: az egyik miniszterelnök-helyettes reményét fejezte ki, hogy Bart de Wever lemondásának bejelentése ébresztőként hat a koalíciós partnerekre és szemléletváltást eredményez, ami lehetővé teszi, hogy a kormány még egy utolsó erőfeszítést tegyen a megállapodás érdekében.

Ellenkező esetben súlyos válság elé nézünk

– nyilatkozott.

A belga királyi palota közleményt adott ki hétfőn, amely szerint a király sajnálatát fejezte ki a megállapodás elmaradása miatt, és figyelmeztetett: a jelenlegi gazdasági helyzetben az ország nem engedhet meg magának egy elhúzódó politikai válságot.

Jelezte: döntését megfontolja, és keddtől kezdődően tárgyalásokat folytat a koalíciós pártok vezetőivel.

Fülöp király pénteken fogadja újra a belga kormányfőt, akinek így négy nap áll rendelkezésére, hogy feloldja a patthelyzetet – tették hozzá.

Borítókép: Bart De Wever (Fotó: AFP)