Macron elérte a mélypontot: korábbi választói ma már inkább Le Penre szavaznának
A francia elnökválasztás közeledtével Emmanuel Macron elnök korábbi választói részben eltávolodnak a középblokk jelöltjeitől. A Le Figaro által közölt több felmérés szerint a 2022-es elnökválasztáson Macronra szavazók 11-19 százaléka fontolgatja most, hogy Marine Le Penre szavaz az első fordulóban.
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