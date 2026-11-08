Palesztin zászló lengett a Reichstag előtt
Egy 22 éves fiatalember letépte a német zászlót a német alsóház, a Reichstag épületéről, és helyébe a palesztin lobogót tette. A néhány ember által szervezett akció elsősorban szimbolikus szempontból különösen aggasztó.
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