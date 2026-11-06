Impeachment fenyegette, lemondott az elnök, tüntetnek az utcán — egy magyar nagybank is érintett

Pena tavaly decemberben Budapesten is járt — ilyen magas szintű látogató három éve nem járt azelőtt nálunk a konzervatív latin-amerikai országból.
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Santiago Pena a télen még Magyarországon járt.
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