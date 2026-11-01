Putyin szóvivője a béketárgyalásokról: Európa felesleges kolonc lenne az asztalnál
Európának ott kellene lennie az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló tárgyalóasztalnál, ám a jelenlegi politikai hozzáállása mellett ez a részvétel teljesen értelmetlen és haszontalan lenne – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov szerint az európai vezetők jelenlegi retorikája és elköteleződése elzárja a konstruktív párbeszéd lehetőségét.
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