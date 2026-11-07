Szobrot kérnek Budapestre Zelenszkijék – Iványi Gábor a forradalom zászlaját is átadta Kijevben
Vaszil Sztusz ukrán költőnek és szovjetellenes ellenállónak a szobrát szeretnék látni az ukránok Budapesten azt követően, hogy ők Kijevben felállították Nagy Imre egykori magyar miniszterelnök mellszobrát az elhíresült Ceber Roland Ivanovics javaslatára. Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov szerint új alapokra kell helyezni Ukrajna és Magyarország kapcsolatát.
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