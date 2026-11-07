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Szobrot kérnek Budapestre Zelenszkijék – Iványi Gábor a forradalom zászlaját is átadta Kijevben

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Vaszil Sztusz ukrán költőnek és szovjetellenes ellenállónak a szobrát szeretnék látni az ukránok Budapesten azt követően, hogy ők Kijevben felállították Nagy Imre egykori magyar miniszterelnök mellszobrát az elhíresült Ceber Roland Ivanovics javaslatára. Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov szerint új alapokra kell helyezni Ukrajna és Magyarország kapcsolatát.

Sitkei Levente
2026. 11. 07. 10:28
Szobrot kérnek Budapestre Zelenszkijék – Iványi Gábor a forradalom zászlaját is átadta Kijevben
Volodimir Zelenszkij és Kirilo Budanov munkában. Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
UkrajnaIványiNagy ImreSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Pilhál György
idezojelekkádár jános

Hruscsov rakta össze a Kádár-kormányt

Pilhál György avatarja

Nem sokáig tartott a kádári engedékenység, a hirtelenjében bejelentett ígéreteket gyorsan kiradírozta a megtorlás.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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