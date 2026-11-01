Újabb zavargáshullámtól tartanak a franciák: a hétfői iskolanyitás lehet Macron eddigi legnagyobb rémálma?

A következő 48 óra dönt a stabilitásról

Emmanuel Macron államfő és kormánya tisztában van vele, hogy ha hétfőn és kedden kicsúszik az irányítás a kezeiből az oktatási intézmények felett, és a diákblokádok állandósulnak, az ország napokon belül teljesen megbénulhat.

Lapunk is beszámolt róla, hogy nem pusztán Franciaországra korlátozódik a zavargáshullám. Éppen ezen a hétvégén változtatták pokollá a németországi városok utcáit a szélsőséges tüntetők. Frankfurtban, Berlinben és Hamburgban is Molotov-koktélokkal támadtak a rendőrökre, boltokat fosztogattak, barikádokat gyújtott fel és rendőrautókat rongáltak meg a megvadult tüntetők.

Hooded rioters looted stores in Frankfurt after tens of thousands of demonstrators took to the streets across Germany's biggest cities to demand better education and lower living costs https://t.co/GiypHDfjGZ https://t.co/aBFDVG63Oi — Reuters (@Reuters) November 1, 2026

A legsúlyosabb incidensek a német pénzügyi központban, Frankfurtban történtek, ahol a belvárosban kapucnis, maszkos rendbontók jelentek meg.

Ők módszeresen elkezdték betörni az üzletek kirakatait, és legalább két boltot teljesen kifosztottak, miközben számos másik kereskedelmi egységet súlyosan megrongáltak.



