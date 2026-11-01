Újabb zavargáshullámtól tartanak a franciák: a hétfői iskolanyitás lehet Macron eddigi legnagyobb rémálma?

A következő 48 óra dönt a stabilitásról
Emmanuel Macron államfő és kormánya tisztában van vele, hogy ha hétfőn és kedden kicsúszik az irányítás a kezeiből az oktatási intézmények felett, és a diákblokádok állandósulnak, az ország napokon belül teljesen megbénulhat.
Lapunk is beszámolt róla, hogy nem pusztán Franciaországra korlátozódik a zavargáshullám. Éppen ezen a hétvégén változtatták pokollá a németországi városok utcáit a szélsőséges tüntetők. Frankfurtban, Berlinben és Hamburgban is Molotov-koktélokkal támadtak a rendőrökre, boltokat fosztogattak, barikádokat gyújtott fel és rendőrautókat rongáltak meg a megvadult tüntetők.
A legsúlyosabb incidensek a német pénzügyi központban, Frankfurtban történtek, ahol a belvárosban kapucnis, maszkos rendbontók jelentek meg.
Ők módszeresen elkezdték betörni az üzletek kirakatait, és legalább két boltot teljesen kifosztottak, miközben számos másik kereskedelmi egységet súlyosan megrongáltak.