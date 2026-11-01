Újabb zavargáshullámtól tartanak a franciák: a hétfői iskolanyitás lehet Macron eddigi legnagyobb rémálma?

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Miközben Németországban lángoló barikádok és fosztogatások kísérik a megélhetési válságot, Franciaország a hétfő reggeli óráktól retteg: véget ér az őszi szünet, a líceumok és egyetemek kapui újranyitnak, a radikális diákmozgalmak pedig totális blokádot és országos lebénulást hirdettek.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 01. 16:58
Hetek óta tartanak az erőszakos tüntetések Franciaország-szerte
Hetek óta tartanak az erőszakos tüntetések Franciaország-szerte Fotó: ESTELLE RUIZ Forrás: Hans Lucas

A következő 48 óra dönt a stabilitásról

Emmanuel Macron államfő és kormánya tisztában van vele, hogy ha hétfőn és kedden kicsúszik az irányítás a kezeiből az oktatási intézmények felett, és a diákblokádok állandósulnak, az ország napokon belül teljesen megbénulhat.

Lapunk is beszámolt róla, hogy nem pusztán Franciaországra korlátozódik a zavargáshullám. Éppen ezen a hétvégén változtatták pokollá a németországi városok utcáit a szélsőséges tüntetők. Frankfurtban, Berlinben és Hamburgban is Molotov-koktélokkal támadtak a rendőrökre, boltokat fosztogattak, barikádokat gyújtott fel és rendőrautókat rongáltak meg a megvadult tüntetők.

A legsúlyosabb incidensek a német pénzügyi központban, Frankfurtban történtek, ahol a belvárosban kapucnis, maszkos rendbontók jelentek meg.

Ők módszeresen elkezdték betörni az üzletek kirakatait, és legalább két boltot teljesen kifosztottak, miközben számos másik kereskedelmi egységet súlyosan megrongáltak.


 

Emmanuel MacronFranciaországzavargásokKomment 1

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Bayer Zsolt
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