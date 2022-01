Erdélyi városban kezdődik a Tamási Áron-emlékév

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága 2016 óta hirdet emlékéveket, amelyekkel mindig olyan kiemelkedő személyekre emlékeznek, akik rendkívül sokat tettek nemcsak egy-egy régió, de a teljes Kárpát-medencei magyarság érdekében, s életművükkel példaként szolgálhatnak az összmagyarság számára

– mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a kedden tartott sajtótájékoztatón. Mint hangsúlyozta, idén a százhuszonöt éve született székely-magyar íróra, Tamási Áronra emlékezünk, akinek munkássága a magyar kultúra és identitás szerves része, ezért szeretnék minél közelebb vinni a gyerekekhez, fiatalokhoz az író szellemiségét, műveit. A szervezők az emlékév meghirdetésétől a záróeseményig kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok különböző korosztályainak megszólításra, arra, hogy rendhagyó irodalomórákon, mesemondó, anyanyelvi, irodalmi versenyeken, darabjait játszva, színháztörténeti vetélkedő fordulóin, Tamási Áron ihlette illusztrációs pályázaton munkálkodva személyes élményükké váljon az író világa.

Az emlékévet Potápi Árpád János indítja el január 22-én, Marosvásárhelyen, ahol a Spectrum Színház és a Maros Táncegyüttes előadásában Tamási Áron Tündöklő Jeromos című színművét nézheti meg a közönség.

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója a sajtótájékoztatón rámutatott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is részt vesznek az emlékév szervezésében. Emellett szeretnék, ha a külhoni magyar produkciók bemutatását meg tudnák valósítani a diaszpórában is.

Csibi Krisztina, Pótápi Árpád János és A. Szabó Magda a sajtótájékoztatón. Fotó: Mirkó István

Elmondása szerint az emlékévnek kiemelt napja lesz június 4-e, a nemzeti összetartozás napja, ami az idei esztendőben pont egybeesik pünkösddel, így Csíksomlyó és a csíksomlyói pünkösdi búcsú nagyon fontos része lesz az emlékévnek.

Csibi Krisztina bejelentette, hogy a Tamásiáronemlékév.hu portál már működik, így az érdeklődők folyamatosan tájékozódhatnak a programokról, amelyek közül néhányat A. Szabó Magda, a Tamási Áron-emlékév projektvezetője ismertetett.

Mint mondta, novellaíró pályázattal, prózamondó versennyel is készülnek, míg a legkisebbeket bábelőadásokkal, táncjátékokkal, mesékkel várják. Egy izgalmas programra is felhívta a figyelmünket A. Szabó Magda: január 23-án, a magyar kultúra napjához kapcsolódva budapesti középiskolás színjátszók Tamási-művek jeleneteit adják elő a Nemzeti Színházban. Az esemény vendége a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium csapata lesz. Mindemellett az MMA Kiadó gondozásában megjelenik az Ábel-trilógia, egy kiváló rajzfilmes grafikáival, de tanulmánykötet és folyóirat-emlékszám is készül.

A Tamási-évfordulóra kiadott emléknaptár. Fotó: Mirkó István

Farkaslaka, a szülőfalu, amely az író akarata szerint végső nyughelyéül is szolgál, minden szempontból az emlékév eseményeinek kiemelkedő helyszíne lesz.

Szeptember 20-án, Tamási Áron születésnapján szülőháza udvarán ünneplik az írót egy-egy szál virággal, melyet egykori bölcsőjén helyezhetnek el a látogatók.

A. Szabó Magda lapunk kérdésére elmondta: Tamási Áron életműve annyira sokszínű, hogy minden korosztályt képes megszólítani, így az emlékév programjában egyszerre lesz jelen az író, a drámaíró és a tündöklő egyéniség.

A január 22-én Marosvásárhelyen, a Tamási Áron-díjas Török Viola rendezésében megtekinthető Tündöklő Jeromos című darab kapcsán elárulta, hogy Tamási Áron műve azért is csodálatos, mert lényeges dolgok fogalmazódnak meg benne az életről.

Mint elhangzott, az emlékév fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke, feladatait, programjai és eseményeit a Magyarság Háza koordinálja.

Borítókép: Tamási Áron emléknaptár (Fotó: Mirkó István)