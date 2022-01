Gazdag kinálattal indítja az új évet az Operaház

Januári bemutató

Gaetano Donizetti vígoperája, Az ezred lánya majdnem kereken 114 év után, január 14-én lesz újra látható az Opera produkciójában. A francia nyelvű opera prózai részei Kovács András Péter átdolgozásában hallhatók, a főszerepeket Boncsér Gergely és Szemere Zita alakítja, a további szerepeket Schöck Atala/Farkasréti Mária, Palerdi András/Bakonyi Marcell, Pataki Bence/Dobák Attila, valamint Szvétek László, Biri Gergely, Szalontay Tünde és Alberti Zsófia formálja meg. Az Erkel Színház nagyszínpadán debütáló előadás rendezője Polgár Csaba, vezényel a világ operaházainak keresett vendégkarmestere, Fabrizio Maria Carminati.

Dalest

Január 15-én az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós Termében is bemutatkozik a Ma éjjel táncolnék – Dalok a lányszobámból című előadásával a világjáró operaénekesnő, Rost Andrea az ugyancsak Kossuth-díjas Hot Jazz Banddel. A közös esten Rost Andrea fiatalsága meghatározó slágereit idézi fel Gershwintől Fényes Szabolcsig, Karády Katalintól Marylin Monroe-n át Marlene Dietrichig.

Koncertszerű opera-előadás

Az Eiffel Műhelyház Mozdonycsarnoka ad otthont január 8-án a 125 éve született Beethoven egyetlen operájának. A Fideliót a jubileumhoz képest némi csúszással, félszcenírozott formában tűzi műsorára az Opera. Rálik Szilvia, Cser Krisztián, Kelemen Zoltán, Sáfár Orsolya, Ninh Duc Hoang Long, Kiss-B. Atilla, Gábor Géza, Kováts Kolos és Pavel Černoch, aki Florestan szerepét a berlini Staatsoperben is énekli. Az előadás karmestere Stefan Soltész lesz.

Repertoár-előadások

A karácsonyi időszak klasszikus slágerdarabja, A diótörő néhány előadás erejéig még az új esztendőben is kitart, hogy elkápráztasson kicsiket és nagyokat. Wayne Eagling, Solymosi Tamás Csajkovszkij-remekműve nemcsak ma, hanem január 8-án is látható lesz – ez utóbbi dátumon kétszer is – az Erkel Színház nagyszínpadán. Ugyancsak ezen a helyszínen január 2-án, 7-én, 9-én és 15-én ifj. J. Strauss klasszikus nagyoperettje, A denevér várja az érdeklődőket.

A diótörő a karácsonyi időszak klasszikus slágerdarabja Fotó: Operaház

Az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós Termében látható január 7-én, 9-én (két előadás), 13-án és 15-én Venekei Marianna első egészestés koreográfiája, Dés Lászlóval közös vállalkozása, A vágy villamosa. Blanche DuBois bukásának történetét a tánc megigéző nyelvén mesélik el, a darabot hangulatilag, zeneileg és látványvilágában is a Tennessee Williams-mű eredeti korában és helyszínén, az 1940-es évek New Orleansában hagyva. A január 15-i előadás után a Mozdonycsarnokban Színe és fonákja (versek Amerikáról) címmel társművészeti program következik. A hétrészes versest az Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak előadásában (osztályfőnök: Hegedűs D. Géza), a Zeneakadémia növendékeinek közreműködésével hangzik majd el.

Kamarasorozat az Eiffel Műhelyházban

Havonta egyszer, a Kincskeresők sorozatban szombat délután zongorás keresztmetszetek szólalnak meg – a Hevesi Sándor Teremben – az operairodalom egykor népszerű, ma már ritkán játszott művei közül pályakezdő énekesek tolmácsolásában, Toronykőy Attila rendezésében, Mona Dániel narrációjával. Ebben a hónapban a műsoron Donizetti Éljen a mama! című darabja. Közreműködők: Endrész Ferenc, Farkas András, Fülep Máté, Halász Gergely e. h., Szakács Ildikó, Topolánszky Laura. Zongorán kísér: Zsubrits Katalin. A január 8-i előadás egy héten át elérhető lesz az Opera Facebook-oldalán is.

A denevér ifj. J. Strauss klasszikus nagyoperettje Fotó: Operaház

Gyermek- és ifjúsági programok az Eiffel Műhelyházban

Január 8-án OperaOvi lesz az Otturbay Melinda-oázisban Újvári Klára vezetésével. A zenés, játékos, színpadi gyakorlattal átszőtt 30 perces képességfejlesztő foglalkozás a tehetséges gyermekek számára az Opera Gyermekkarának előszobája is lehet. Aznap Erre varrj gombot! címmel a Márk Tivadar-jelmezcsarnokban kézműves-foglalkozás is lesz 90 percben. Háziasszony Bernáth Éva, szakmai vezető Weigand Lívia, a jelmezműhelyek vezetője. A Festéktüsszentő szintén 90 percben az Opera díszletműhelyében, az Oláh Gusztáv-festőteremben ajánl kézműves-foglalkozást a gyerekeknek. Háziasszony Zavaros Eszter, szakmai vezető Nemes Nikolette festő- és szobrászműhely-vezető, főfestő.

Másnap, vagyis január 9-én a Hevesi Sándor-háziszínpadon a KisHattyúk tava gyermekelőadás óvodásoknak és kisiskolásoknak a Magyar Nemzeti Balett művészeivel és a Magyar Nemzeti Balettintézet növendékeivel, 95 percben tervezi elkápráztatni a közönséget.

Az Opera népszerű hangszerbemutató programsorozata, a Hangszervarázs az idei évadtól az Eiffel Műhelyházból jelentkezik 60 percben. Január 15-én a rézfúvósok mutatkoznak be a Hevesi Sándor-háziszínpadon. Házigazda: Nagy Mária brácsaművész.

Borítókép: Jelenet A vágy villamosa című táncdrámából (Fotó: Operaház)