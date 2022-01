Újra mozivásznon a Queen legendás budapesti koncertje

A magyar popkultúra és rocktörténet egyik legjelentősebb mérföldköve minden kétséget kizáróan a Queen budapesti koncertje volt 1986. július 27-én a Népstadionban. Ez volt az első stadionkoncert Magyarországon, sőt a vasfüggöny mögött, amelyen a világ élvonalába tartozó rockzenekar lépett fel. A felejthetetlen koncert az együttes utolsó, 1986-os Magic elnevezésű turnéjának egyik állomásaként valósult meg.

A csillagászati költségvetésű koncert elé számtalan akadály gördült, részben az állami bürokrácia útvesztői, részben finanszírozási problémák miatt. A sokáig lehetetlennek tűnő vállalkozást végül úgy sikerült megvalósítani, hogy Hegedűs László főszervező és társai vállalták, hogy filmet készítenek a koncertről, amelyet az akkor elérhető legjobb minőségben, 35 mm-es kamerákkal rögzítettek. Hosszas lobbizás után az állami szervektől is zöld jelzést kapott a vállalkozás, megindult a lázas szervezés, és a többi már történelem. A koncert felvételének idejére gyakorlatilag a teljes magyar filmgyártás leállt, a Mafilm minden létező szakembert és eszközt a helyszínre irányított.

A film rendezője Zsombolyai János lett, aki lelkes Queen-rajongóként Mihály György producerrel együtt maximális energiával vetette bele magát a munkába, míg vezető operatőre a több Oscar-díjas alkotás képi világáért felelős Ragályi Elemér volt. A tizenhét kamerával rögzített koncertfilm készítése során számtalan trükköt és speciális megoldást kellett bevetni, ám a stáb kiváló munkájának köszönhetően egy valóban világszínvonalú koncertfilm született Magic – A Queen Budapesten címmel, ami többek között 1987-ben, Londonban a British Video Awards díjkiosztóján elnyerte az év Legjobb zenés filmje díjat.

A koncert máig emlékezetes, libabőrös pillanata, amikor Freddie Mercury a hetvenkétezer fős közönséggel együtt énekelte a Tavaszi szél vizet áraszt… című magyar népdalt, olyan világslágerek társaságában, mint a Kind of Magic, az I Want to Break Free, a Radio Ga Ga vagy a We Will Rock You.

A zenekar menedzsmentje 2012-ben digitálisan restauráltatta a képet és 5.1-ben újrakeverték a hangot. A Hungarian Rhapsody címmel újra kiadott koncertfilm fantasztikusan adja vissza az este hangulatát. A film a koncertfelvételek mellett a zenekar Magyarországon eltöltött napjaiból is ad ízelítőt, ilyen ikonikus pillanat volt például a dunai hajókirándulás, a gokartozás a Hungaroringen vagy a látogatásuk Szentendrén.

Borítókép: Részlet a koncertfilmből (Pannonia Entertainment)