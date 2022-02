Indul a határokon átívelő Nemzeti VERSeny

A két társszervező 2016-ban hirdette meg első ízben a Nemzeti VERSenyt. Már akkor több mint kétszáz versenyző jelentkezett, és hasonlóan nagy arányban jelentkeztek az elmúlt évek során is. A VERSenyt a közösségi oldalakon is hatalmas érdeklődés övezi. Itt ugyanis nem pusztán a versmondásban jeleskednek a résztvevők, de a versfilmek és versklipek révén a mozgóképes műfajban is megmutathatják kreativitásukat, tehetségüket. Az alkotások, versvideók összességében százezres nagyságrendű nézőszámot produkálnak. Idén is hasonló érdeklődésre számítanak a rendezők.

A VERSeny elsődleges célja a hagyományos vers- és prózamondó találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a versmondás népszerűsítése, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása a költészettel és a kulturális identitás erősítése – olvasható a Magyar Versmondók Egyesülete lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A verseny védnöke Vidnyánszky Attila, Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, a Nemzeti Színház főigazgatója. A zsűri állandó tagjai a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesületének művészei, szakemberei: Bakos-Kiss Gábor Jászai Mari-díjas színművész, rendező, Lutter Imre Radnóti-, Bánffy- és Wlassics-díjas előadóművész, a VERSeny főszervezője, Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas színművész, Szabó László Ki viszi át a Szerelmet-díjas kommunikációs szakember és Wiegmann Alfréd Radnóti- és nívódíjas rendező.

Nevezni három vers megjelölésével lehet, amelyek (nem magánkiadású) kötetben, antológiában vagy neves irodalmi (nyomtatott vagy online) folyóiratban megjelentek, s amelyek közül egy Jókai Anna, Nemes Nagy Ágnes, Illyés Gyula vagy Kisfaludy Sándor verse, tekintettel a költők születési évfordulóira, egy klasszikus magyar költő szabadon választott verse (kivéve a felsorolt évfordulós költőket), egy kortárs magyar költő szabadon választott verse.

A nevezők három fordulón keresztül versenyeznek: az első két forduló online zajlik, ahol a zsűri mellett a közönség is továbbjuttathat versenyzőket. Az első fordulóban a három közül bármelyik vers elmondását videón rögzítve kell beküldeni. A második fordulóban a továbbjutók egy újabb verset dolgoznak föl a három közül, versklip formájában, a járványügyi helyzetre tekintettel akár otthoni környezetben. A két online fordulót követően az élő döntőt a Nemzeti Színházban rendezik meg október 15-én és 16-án. A közönség előtt zajló eseményt a Nemzeti VERSeny Facebook-oldalán élőben közvetítik. Itt a továbbjutóknak a versklipjeik vetítése mellett két verset kell előadniuk. A legjobb előadók a komoly pénzjutalmak mellett értékes díjakban részesülnek.

Nevezési határidő: április 30. Aki többet szeretne tudni, a Nemzeti VERSeny honlapján tájékozódhat.

Borítókép: A Nemzeti VERSeny tavaly résztvevői (Fotó: Eöri Szabó Zsolt)