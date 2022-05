Gyerekekre hangolva a Müpával

A már megszokott sokszínűség és minőség mellett idén az eddigeknél is nagyobb volumen jellemzi a Müpa gyermeknapi Cifra palota XXL rendezvényét. Az intézmény megszámlálhatatlanul sok kreatív és kézműves-foglalkozással, szabadtéri játékkal, akadálypályával és koncerttel készül feledhetetlenné tenni ezt a napot a családok számára. Május 29-én az épület valamennyi szeglete és a Duna-parti tér teljes egészében megtelik programokkal, amelyek között az egészen aprók éppúgy megtalálják a kedvükre való elfoglaltságot, mint az óvodások vagy a kisiskolások. A fellépők között szép számmal bukkannak fel olyan sztárok, akiktől a szülők is garantáltan jókedvre derülnek. A nap folyamán két alkalommal is jókat mosolyoghatnak a Fesztivál Színházba látogatók a József Attila-díjas író-költő, Szabó T. Anna meséjéből készült, Égigérő muzsika című mesekoncerten, amelynek története hétköznapi szorongásainkra ad jókedvű, szellemes, zenés-dalos választ, bizonyítva, hogy figyelemmel és szeretettel még a néha kilátástalannak tűnő helyzetek is megoldhatók. A magával ragadó előadás vagány szereplőit a hazai zenei és színházi élet krémje kelti életre, a csillogó humorú párbeszédekkel tűzdelt kalandos történetet pedig a Lóci játszik zenekar frontembere, Csorba Lóci és a hegedűművész Farkas Izsák vezette nyolcfős zenekar kíséri majd.

Égigérő muzsika. Fotó: Csibi Szilvia

Előbbi nemcsak zenei, de színészi tehetségét is megcsillanthatja, hiszen Balla Eszter, Dánielfy Gergő, Gubik Petra, Horváth Kristóf „Színész Bob”, Gerendás Péter, Vitáris Iván vagy Lábas Viki mellett ő is egy mesehős bőrébe bújik.

De nem is igazi gyereknap az, ahol a korábbi Cifra paloták legünnepeltebb sztárjaival, a Búgócsiga Zenede muzsikusaival, Laposa Julcsi vidám népi játékaival, Benedek Kriszta Kerekítő foglalkozásával vagy Rutkai Bori horgolt bábjaival nem perdülhetnek táncra a gyerekek. Ez utóbbi koncert akkor lesz teljes, ha senki sem hagyja otthon a csörgő hangszereit!

Aki mégis hangszer nélkül érkezik, annak a Bélaműhely jó szívvel ajánlja ipari hulladékokból, kimustrált használati tárgyakból, hordókból, csövekből, bicikli- és számítógép-alkatrészekből, teknőkből és serpenyőkből készített hangkeltő eszközeit. A végtelen kreativitással megáldott csapat hangsúlyozottan nem a tökéletes hangzás elérésére törekszik, hanem arra kíváncsi, hogy milyen hangot ad például a slagszax, egy locsolócső és egy útjelző bója összeházasításával új életre kelt tárgy. A Bélaműhely eszközeivel a felnőttek is bátran kiélhetik zajongás iránti vágyukat.

Fotó: Pályi Zsófia

Aki izgalmas történetekkel töltené az időt, annak az Átriumban elhelyezett színpad előtt a helye! Itt ugyanis a délelőtt folyamán a Szamárfül Projekt brémai muzsikusokról szóló történetét a Pereputty együttes Pirosmalac című népzenés bábjátéka váltja, majd a Superar kórus Dallamdetektívek című interaktív koncertmeséje kínál vidám kikapcsolódást a család minden tagjának. Az önálló aktivitásra vágyó gyerekeket pedig érdekesebbnél érdekesebb kreatív és kézműves-foglalkozások, érzékenyítő játékos akadálypályák, kosaras körhinta és különböző szabadtéri erőpróbák várják.



Borítókép: Cifra palota XXL gyereknap a Müpával (Fotó: Pályi Zsófia)