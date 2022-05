Műfajok találkozása a Várkert Bazár nyári programjain

Sikota Krisztina, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese a keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy részben ingyenes gyereknapi kínálattal indul a Várkert Bazár nyári programsorozata május 29-én, vasárnap. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara június 10-én játszik, 25-én pedig a Múzeumok éjszakájához kapcsolódnak a Várkert Bazár rámpáján megtekinthető Balaton RETROspektív szabadtéri kiállítással. Az augusztus 22-ig látható tárlathoz kapcsolódva Balaton tematikájú filmeket (például A Pogány Madonnát) vetítenek. Több tematikus sétát is szerveznek palotanegyedben. A vezérigazgató-helyettes a gyereknapi programok közül kiemelte a Föld körüli kalandtúrát játékos feladatokkal, a vezetett sétákat a Várban található állatok jegyében, valamint a Csipkerózsika táncelőadást.

A nyári kínálat részei a palotanegyedet felfedező séták, amelyek az újjászületett épületeket és helyszíneket, köztük a Szent István-termet, a palota kupoláját és a Nádori kriptát mutatják be, a Shalom, Buda! séta a polgárvárosban pedig a budai zsidóság fontos helyszíneihez vezet– részletezte Sikota Krisztina.

Június 11-én az Öntőház udvarban az Európa Kiadó koncertezik. Menyhárt Jenő, a zenekar vezetője elmondta, hogy az underground csapatok nem nagyon játszottak az Ifiparkban, amely a mai Várkert Bazár helyén volt, egy esetben zenélhetett a Hobo Blues Band előtt a Kontroll Csoport, és akkor két számba ő is beszállt. A nyári koncerten minden korszakukból játszanak majd, és lesznek dalok a legutóbbi, Love 2020 című anyagról is.

Nyemcsók János és Menyhárt Jenő Fotó: Várkapitányság

Az öltözködés pszichológiájáról esik szó június 16-án a lélekMETSZET-sorozat évadzáró programján. Tárnok Zsanett pszichológus, a sorozat házigazdája kiemelte: Szolnoki Nikolett stílustanácsadó beszélgetőtársa Epres-Benedek Panni lesz, az érdeklődők megtudhatják, miként hat az öltözködés az önbizalmunkra, önazonosságunkra.

Tárnok Zsanett pszichológus Fotó: Várkapitányság

Juhász Anna irodalmár, a Várkert Irodalom Aposztróf-sorozatának szerkesztő-műsorvezetője elmondta, hogy a Várkert Irodalom-sorozat szezonzáró estje június 21-én (szintén az Öntőház udvarban) Márai Sándorné Metzner Lola naplójára épül. Az 1948-tól vezetett napló nemrég jelent meg Ötvös Anna szerkesztésében. Az esten közreműködik László Zsolt és Hegyi Barbara színművész, valamint Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész.

Juhász Anna irodalmár Fotó: Várkapitányság



A Várkert Bazár új, Electric Lounge című sorozatát június 24-én az Öntőház udvarban egy új projekt, a FollowTheViolin & FMaN nyitja. A duó egyik tagja, Farkas Izsák hegedűs elmondta, hogy az est az improvizációra épül, többféle stílusban. A sorozat következő része augusztus 11-én lesz, akkor Zságer Balázs lép fel Transcendent Waves című estjével.

Farkas Izsák hegedűs Fotó: Várkapitányság



A Piramis zenekar fellépése zárja a nyári programsorozatot szeptember 24-én. Nyemcsók János „Csoki” énekes a sajtótájékoztatón elmondta: a napokban jelenik meg a CD-jük, amely egy 2018-as koncert anyaga. Akkor a 2017-ben elhunyt basszusgitáros, Som Lajos emlékének adóztak, 2019-ben aztán Gallai Péter billentyűs is meghalt. A lemezen az 1979-es legendás ifiparkos Piramis-koncert dalai, valamint más számok is hallhatók.

További programok

A Várkert Bazárban a június 27-i Szédületes tudomány eseményen az e-mobilitás témakörét járják körül egy kiállítással. Áron András nagyzenekari projektje, a Black Circle Orchestra július 27-én ad koncertet, a ritkán hallható könnyűzenei produkciókat felvonultató YBL Pop széria részeként június 18-án a Flanger Kids & Laiho játszik. Július 12-én Klasszik Lasszó – Magyar szakítós címmel lesz irodalmi koncert Czinki Ferenc íróval és Vitáris Iván énekessel a Szárazárok színpadon, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában július 26-án pedig A Tenkes kapitánya kerül színre a Várkert Bazárban.

Borítókép: Sikota Krisztina és Nyemcsók János a sajtótájékoztatón (Fotó: Várkapitányság)