Ősi szobrokat találtak Szardínián

Két, férfit ábrázoló szobor törzse, egy fej, lábdarabok és más testrészek bukkantak elő az Oristano városhoz közeli Cabras ásatásain. Számítások szerint a szobrok eredeti magassága meghaladta a két-két és fél métert. Előkerült az a sajátosan meghajlított pajzs is, amelyet az egyik szobor a feje felett tartott, valamint a régészek egy szardíniai nurágh épületmodelljének darabjait is megtalálták.

A hétvégén bemutatott leleteket rendkívülinek nevezte Dario Franceschini kulturális miniszter, bár korábban már találtak itt hasonló alkotásokat. A lelőhellyel kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott, hogy a Mont’e Prama mezőin feltárt faragványok a Földközi-tenger medencéjének legrégibb szobrászati alkotásai lehetnek.A területen a pandémia okozta két év szünet után április 4-én indult újra az ásatási munka: a régészek szerint igazi „kincsesbányát” találtak, ahonnan további alkotások is előkerülhetnek.

A most feltárt két szobor majdnem tökéletes másolata két, korábban kiásott műalkotásnak. Ezeket ugyanitt 1970-ben földművesek találták meg. Több ezer darabban kerültek felszínre, évtizedeken át raktárban hevertek, összeállításuk csak 2005-ben kezdődött el, s jelenleg Cabras múzeumában láthatók. Azok a szobrok is egy ökölvívót és egy harcost ábrázolnak. Utóbbi szintén pajzsot tart a kezében. A Krisztus előtti tizenharmadik és kilencedik század közötti időszakra teszik elkészítésük idejét.

A szobrok keletkezésének idején, azaz a bronzkor és vaskor határán a Szardínián élő népek az úgynevezett nurágh-civilizációhoz tartoztak. A mediterrán térség középső részén, a nurágh-civilizáció képviselte a megalitikus hagyományt. Nevüket sajátos építményeikről kapták: a nurághok kötőanyag nélkül egymásra rakott kősorokból álló, csonkakúp alakú zömök, toronyszerű építmények. A szigeten körülbelül hétezer ilyen épület maradt fenn. A most feltárt leletekhez hasonló szobrokat már sokat találtak a területen. Úgy tűnik a nurágh-civilizáció kultikus célból hasonló szobrok sokaságát készítette el.

